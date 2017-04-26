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    Эсминец США изменил курс при встрече с иранским катером

    Эсминец подал сигнал опасности, запустив сигнальные ракеты© bigfox.id

    Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Американский эсминец Mahan был вынужден изменить курс в Персидском заливе, чтобы избежать столкновения с иранским катером.

    Как передает Report, об этом сообщает Fox News со ссылкой на чиновников в администрации США.

    Как отмечает телеканал, эсминец встретился с иранским катером стражей исламской революции. Во избежание столкновения, эсминец изменил курс и подал сигнал опасности, запустив сигнальные ракеты.

    Кроме того, экипаж американского судна занял боевые позиции.

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