    Эсминец США Higgins остался без света из-за неисправности электрики

    • 01 мая, 2026
    • 08:55
    Эсминец США Higgins остался без света из-за неисправности электрики

    Неисправность системы электрики на эсминце USS Higgins привела к тому, что корабль в конце апреля полностью остался без света.

    Как передает Report, об этом сообщил представитель пресс-службы 7-го флота ВМС США Мэтью Комер.

    "28 апреля 2026 года при проведении штатных операций в Индо-Тихоокеанском регионе эсминец USS Higgins класса Arleigh Burke сообщил о технической неисправности в электрораспределительной системе, - говорится в сообщении. - На USS Higgins произошло отключение электричества по всему кораблю, что привело к потере тяги".

    Согласно заявлению, электроснабжение на корабле уже восстановлено. Отмечается, что поломка "могла сопровождаться искрами и дымом".

    Ранее телеканал CBS News сообщал о том, что на борту эсминца, находящегося в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования США, вспыхнул пожар.

