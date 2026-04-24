Эсмаил Эсфахани: Иран не пойдет на уступки на переговорах с США

США, не достигнув своих целей в отношении Ирана военным путем, теперь пытаются добиться своего за столом переговоров, но Тегеран не намерен идти на уступки.

Как передает Report со ссылкой на иранские медиа, об этом заявил вице-президент исламской республики Эсмаил Сагаб Эсфахани.

"США не смогли достичь ни одной из своих целей <...>. В таких обстоятельствах для них вполне естественно запрашивать переговоры. Противник почувствовал себя сверхдержавой и ввязался в войну, которая не принесла результатов. Он собирался завершить военные действия за три-четыре дня, но оказался в тупике. Теперь он предпринимает попытки добиться на переговорах того, чего не смог добиться на поле боя", - сказал он.

Эсфахани подчеркнул, что его страна не пойдет на уступки в переговорном процессе. "Ответ Ирана ясен: то, чего он не принял на поле боя, он не примет и за столом переговоров", - отметил он.

Ранее пакистанский Geo TV сообщил, что Арагчи сегодня вечером должен отправиться в Пакистан на переговоры с США.