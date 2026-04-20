Эсмаил Багаи: Новый раунд переговоров с США не планируется

Власти Ирана пока не планируют участвовать в новом раунде переговоров по урегулированию конфликта с США.

Как передает Report со ссылкой на иранские медиа, об этом заявил представитель МИД страны Эсмаил Багаи.

"У нас нет планов относительно нового раунда переговоров", - отметил он.

Багаи добавил, что действия США свидетельствуют о несерьезном отношении к дипломатическому процессу, сославшись на военно-морскую блокаду, введенную Вашингтоном, и предполагаемые нарушения режима прекращения огня в Ливане.

Комментируя решение делегации США отправиться в Исламабад, где может состояться раунд переговоров с Ираном, представитель иранского МИД отметил, что "это их личные дела".

Он также заявил, что Тегеран ни на одном этапе - ни текущих, ни прошлых переговоров - не обсуждал с Вашингтоном возможность вывоза обогащенного урана в США или третьи страны.

По его словам, иранские власти в принципе не рассматривают такую опцию.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели.

11-12 апреля в Исламабаде прошли переговоры между Ираном и США при посредничестве Пакистана, которые оказались безрезультатными.

Президент США Дональд Трамп 15 апреля объявил об открытии Ормузского пролива для судоходства, несмотря на сохранение морской блокады иранских портов. Этот шаг был предпринят для сохранения отношений с Китаем. Позднее, 18 апреля, Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) объявили о закрытии водной артерии, аргументировав это нарушением соглашения о прекращении огня и продолжающейся блокадой иранских портов американскими военными.