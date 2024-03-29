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Еще один пострадавший при теракте в "Крокус Сити Холле" умер в больнице

Еще один пострадавший при теракте в "Крокус Сити Холле" умер в больнице В больнице умер еще один пострадавший при теракте в "Крокус Сити Холле".
Другие страны
29 марта 2024 г. 15:08
Еще один пострадавший при теракте в Крокус Сити Холле умер в больнице

В больнице умер еще один пострадавший при теракте в "Крокус Сити Холле".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сказал журналистам министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"К сожалению, умер в больнице еще один пациент, получивший тяжелые огнестрельные ранения и находившийся в крайне тяжелом состоянии. Врачи боролись за его жизнь и сделали все возможное. Хотел бы выразить соболезнования родным и близким", - сказал он.

Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске был совершен вечером 22 марта. Перед началом концерта группы "Пикник" в концертный зал ворвались несколько мужчин в камуфляжной одежде и открыли огонь по посетителям и персоналу концертного зала. По последним данным, число погибших превысило 140 человек.

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Версия на азербайджанском языке “Crocus City Hall”dakı terror aktında ölənlərin sayı 144 nəfərə çatıb
Версия на английском языке Another victim of Crocus City Hall terrorist attack dies in hospital

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