ЕС запустил процедуру ввода санкций против Испании и Португалии

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Министры финансов стран Евросоюза договорились о начале официальной процедуры введения санкций против Испании и Португалии за неспособность снизить дефицит бюджета к установленному ЕС сроку, сообщает Report со ссылкой Би-би-си.

Как говорится в заявлении по итогам встречи в Брюсселе, совет министров финансов "установил, что Испания и Португалия не предприняли эффективных действий в соответствии с данными им рекомендациями по сокращению бюджетного дефицита".

У Испании и Португалии есть десять дней на то, чтобы представить свои аргументы и обжаловать решение, после чего Еврокомиссия в течение 20 дней должна принять решение о введении санкций.

Если страны не докажут, что дефицит был связан с какими-то экстренными обстоятельствами, то на них могут быть наложены крупные штрафы до 0,2% их ВВП.

До сих пор эта мера не применялась руководством ЕС по отношению к странам, входящим в блок.