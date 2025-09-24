Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025

    ЕС выделяет 400 млн евро на восстановление экономики Палестины

    Другие страны
    • 24 сентября, 2025
    • 21:17
    ЕС выделяет 400 млн евро на восстановление экономики Палестины

    Сегодня в рамках 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Европейский инвестиционный банк и Еврокомиссия объявили о подписании с Валютным управлением Палестины (ВУП) соглашения на 400 миллионов евро, которые будут направлены на восстановление экономики и укрепление устойчивости частного сектора этой страны.

    Как сообщает европейское бюро Report со ссылкой на ЕК, финансирование будет осуществляться через ВУП и местные финансовые учреждения.

    Предполагается предоставление кредитов на выгодных условиях для микро- и малых, а также средних предприятий, которые составляют основу палестинской экономики. "Эти предприятия серьезно пострадали от продолжающегося конфликта", - отметили в Еврокомиссии.

    Данное соглашение, по информации ЕК, является частью "Многолетней комплексной программы восстановления и повышения устойчивости Палестины" с общим бюджетом до 1,6 млрд евро на 2025-2027 годы.

    Программа включает 620 млн евро в виде грантов для поддержки Палестинской администрации, 580 млн евро на конкретные проекты, способствующие повышению устойчивости и восстановлению на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа (когда позволят условия - ред.), а также 400 млн евро в виде кредита ЕИБ, гарантированного Еврокомиссией для поддержки частного сектора.

    "Экономическая и финансовая стабильность Палестины являются приоритетом для Европейского Союза и частью нашей приверженности прочному и устойчивому миру на основе решения о двух государствах", - отметила еврокомиссар по Средиземноморью Дубравка Шуица.

    Евросоюз Палестина ЕС помощь Генассамблея ООН

    Последние новости

    21:32

    Делегация Национального банка Грузии посетила Центральный банк Азербайджана

    Бизнес
    21:24

    Вайра Вике-Фрайберга: Принцип ГА ООН заключается в том, что голос каждой нации должен быть услышан и учтен

    Другие страны
    21:17

    ЕС выделяет 400 млн евро на восстановление экономики Палестины

    Другие страны
    21:09

    Разведка Ирана получила секретные документы об израильских ядерных и военных центрах

    В регионе
    21:09

    Кубок Европы: Азербайджанский клуб одержал победу над кипрской командой

    Командные
    21:06

    Встреча Лаврова и Рубио в Нью-Йорке длились час - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    21:03

    Москва и Анкара подписали программу сотрудничества на 2026-2029 годы

    В регионе
    20:59

    Большинство отравившихся в Имишли выписаны из больницы - ОБНОВЛЕНО-3

    Происшествия
    20:52

    Полиция Копенгагена начала расследование инцидента с беспилотниками у аэропорта

    Другие страны
    Лента новостей