ЕС выделяет 400 млн евро на восстановление экономики Палестины

Сегодня в рамках 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Европейский инвестиционный банк и Еврокомиссия объявили о подписании с Валютным управлением Палестины (ВУП) соглашения на 400 миллионов евро, которые будут направлены на восстановление экономики и укрепление устойчивости частного сектора этой страны.

Как сообщает европейское бюро Report со ссылкой на ЕК, финансирование будет осуществляться через ВУП и местные финансовые учреждения.

Предполагается предоставление кредитов на выгодных условиях для микро- и малых, а также средних предприятий, которые составляют основу палестинской экономики. "Эти предприятия серьезно пострадали от продолжающегося конфликта", - отметили в Еврокомиссии.

Данное соглашение, по информации ЕК, является частью "Многолетней комплексной программы восстановления и повышения устойчивости Палестины" с общим бюджетом до 1,6 млрд евро на 2025-2027 годы.

Программа включает 620 млн евро в виде грантов для поддержки Палестинской администрации, 580 млн евро на конкретные проекты, способствующие повышению устойчивости и восстановлению на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа (когда позволят условия - ред.), а также 400 млн евро в виде кредита ЕИБ, гарантированного Еврокомиссией для поддержки частного сектора.

"Экономическая и финансовая стабильность Палестины являются приоритетом для Европейского Союза и частью нашей приверженности прочному и устойчивому миру на основе решения о двух государствах", - отметила еврокомиссар по Средиземноморью Дубравка Шуица.