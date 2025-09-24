İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu

    Aİ Fələstin iqtisadiyyatının bərpası üçün 400 milyon avro ayırır

    Digər ölkələr
    • 24 sentyabr, 2025
    • 21:34
    Aİ Fələstin iqtisadiyyatının bərpası üçün 400 milyon avro ayırır

    Nyu-Yorkda keçirilən BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasında Avropa İnvestisiya Bankı və Avropa Komissiyası (AK) Fələstin Valyuta İdarəsi ilə ölkədə iqtisadiyyatın yenidən qurulması və özəl sektorun dayanıqlığının gücləndirilməsi məqsədilə 400 milyon avroluq sazişin imzalandığını elan edib.

    "Report"un Avropa bürosunun AK-yə istinadən xəbər verir ki, maliyyələşmə Fələstin Valyuta İdarəsi və yerli maliyyə institutları vasitəsilə həyata keçiriləcək.

    Kreditlər Fələstin iqtisadiyyatının əsasını təşkil edən mikro, kiçik və orta müəssisələrə sərfəli şərtlərlə veriləcək. "Bu müəssisələr davam edən münaqişədən ciddi şəkildə təsirlənib", - Avropa Komissiyası qeyd edib.

    AK-nin məlumatına görə, bu saziş 2025-2027-ci illər üçün ümumi büdcəsi 1,6 milyard avroya qədər olan "Fələstin üçün çoxillik inteqrasiya edilmiş Bərpa və Dayanıqlıq Proqramı"nın bir hissəsidir.

    Proqrama Fələstin administrasiyasını dəstəkləmək üçün 620 milyon avro qrant, İordan çayının qərb sahilində və Qəzza zolağında dayanıqlığın və bərpanın təşviqi üçün 580 milyon avro və özəl sektorun dəstəklənməsi üçün Avropa Komissiyasının zəmanəti ilə 400 milyon avroluq kredit daxildir.

    "Fələstinin iqtisadi və maliyyə sabitliyi Avropa İttifaqı üçün prioritetdir və iki dövlət həllinə əsaslanan davamlı və davamlı sülhə sadiqliyimizin bir hissəsidir", - Avropa komissarı Dubravka Şuica bildirib.

    Avropa Komissiyası Avropa İttifaqı Fələstin BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyası
    ЕС выделяет 400 млн евро на восстановление экономики Палестины

    Son xəbərlər

    22:49

    Mulino: Panama kanalı ölkəmizin əbədi mülkü olaraq qalacaq

    Digər ölkələr
    22:48

    Azərbaycanın çimərlik güləşçiləri dünya çempionatında iştirak edəcəklər

    Fərdi
    22:37
    Foto

    Bakıda fiqurlu konkisürmə üzrə Qran-pri turnirində qadınlar arasında qısa proqram keçirilib

    Fərdi
    22:34

    Əş-Şaraa: Suriya İsraillə diplomatik nizamlanmada maraqlıdır

    Digər ölkələr
    22:32

    İmişlidə toyda zəhərlənənlərin sayı 53 nəfərə çatıb – YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    22:25
    Foto

    Azərbaycan Prezidenti Nyu-Yorkda Bolqarıstanın Baş naziri ilə görüşüb - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    22:15
    Foto

    Prezident İlham Əliyev Nyu-Yorkda portuqaliyalı həmkarı ilə görüşüb - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    22:05
    Foto

    Ərdoğan Nyu Yorkda Makronla görüşüb

    Region
    22:01
    Foto

    Prezident İlham Əliyev Nyu-Yorkda ABŞ Ticarət Palatasının baş vitse-prezidenti ilə görüşüb - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti