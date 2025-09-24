Aİ Fələstin iqtisadiyyatının bərpası üçün 400 milyon avro ayırır
- 24 sentyabr, 2025
- 21:34
Nyu-Yorkda keçirilən BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasında Avropa İnvestisiya Bankı və Avropa Komissiyası (AK) Fələstin Valyuta İdarəsi ilə ölkədə iqtisadiyyatın yenidən qurulması və özəl sektorun dayanıqlığının gücləndirilməsi məqsədilə 400 milyon avroluq sazişin imzalandığını elan edib.
"Report"un Avropa bürosunun AK-yə istinadən xəbər verir ki, maliyyələşmə Fələstin Valyuta İdarəsi və yerli maliyyə institutları vasitəsilə həyata keçiriləcək.
Kreditlər Fələstin iqtisadiyyatının əsasını təşkil edən mikro, kiçik və orta müəssisələrə sərfəli şərtlərlə veriləcək. "Bu müəssisələr davam edən münaqişədən ciddi şəkildə təsirlənib", - Avropa Komissiyası qeyd edib.
AK-nin məlumatına görə, bu saziş 2025-2027-ci illər üçün ümumi büdcəsi 1,6 milyard avroya qədər olan "Fələstin üçün çoxillik inteqrasiya edilmiş Bərpa və Dayanıqlıq Proqramı"nın bir hissəsidir.
Proqrama Fələstin administrasiyasını dəstəkləmək üçün 620 milyon avro qrant, İordan çayının qərb sahilində və Qəzza zolağında dayanıqlığın və bərpanın təşviqi üçün 580 milyon avro və özəl sektorun dəstəklənməsi üçün Avropa Komissiyasının zəmanəti ilə 400 milyon avroluq kredit daxildir.
"Fələstinin iqtisadi və maliyyə sabitliyi Avropa İttifaqı üçün prioritetdir və iki dövlət həllinə əsaslanan davamlı və davamlı sülhə sadiqliyimizin bir hissəsidir", - Avropa komissarı Dubravka Şuica bildirib.