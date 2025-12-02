Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    ЕС выделит 3 млн евро на помощь пострадавшим от наводнений в Пакистане

    • 02 декабря, 2025
    • 14:41
    ЕС выделит 3 млн евро на помощь пострадавшим от наводнений в Пакистане

    Европейский союз выделит 3 млн евро в качестве экстренной помощи общинам Пакистана, пострадавшим от разрушительных наводнений.

    Как передает Report со ссылкой на заявление ЕС, особое внимание будет уделено наиболее пострадавшим районам провинции Пенджаб.

    "Средства будут предоставлены в виде денежной помощи для семей из уязвимых категорий с целью удовлетворения их неотложных потребностей", - говорится в документе.

    Новые ассигнования дополняют ранее выделенные 1,05 млн евро, направленные в сентябре на обеспечение доступа к медицинской помощи, чистой воде, санитарным услугам и другим первоочередным нуждам.

    По данным ЕС, в текущем году муссонные дожди затронули почти 7 млн человек, вынудив 2,9 млн покинуть свои дома. В результате наводнений по всей стране погибли более тысячи человек, повреждено свыше 200 тыс. домов, сельское хозяйство понесло значительные потери.

    "Этот сезон муссонов оказался особенно разрушительным для многих пакистанских общин. Пенджаб столкнулся с сильнейшим наводнением за последние четыре десятилетия. У людей смыло дома, имущество, урожай и скот. Выделение средств со стороны ЕС демонстрирует нашу солидарность и окажет столь необходимую поддержку в процессе восстановления", - заявила комиссар ЕС по вопросам готовности, управления кризисами и равенства Хаджа Лабиб.

    С учетом последнего решения общий объем гуманитарной помощи ЕС Пакистану в этом году превысил 14,5 млн евро.

