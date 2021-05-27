ЕС внес изменения в правила выдачи шенгенских виз

В Визовую информационную систему включат скан страницы с биографическими данными проездного документа

Европейский союз внес изменения в свою Визовую информационную систему (ВИС) с целью совершенствования процедуры выдачи шенгенских виз.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении Совета ЕС, распространенном сегодня в Брюсселе.

"Сегодня Совет принял постановление о внесении изменений в Визовую информационную систему. Основными целями изменения регламента являются дальнейшее укрепление безопасности процедуры выдачи краткосрочной визы, включение долгосрочных виз и вида на жительство в базу данных ВИС, обеспечение взаимодействия между ВИС и другими соответствующими системами и базами данных ЕС", - отмечается в тексте.

Отныне "ВИС будет включать не только информацию о краткосрочных визах, как раньше, но и о долгосрочных визах и видах на жительство, поскольку эти документы позволяют свободно перемещаться в пределах Шенгенской зоны". Кроме того, в ВИС будет включен скан страницы с биографическими данными проездного документа.

"Перед выдачей визы или вида на жительство новые правила позволят проводить расширенную проверку биографических данных заявителя в соответствующих базах данных по вопросам безопасности и миграции. ВИС автоматически запустит запрос к этим базам данных, и любые обращения будут проверяться вручную и отслеживаться компетентным органом", - пояснил Совет ЕС.

Теперь Европарламент должен утвердить новые правила, после чего они вступят в силу, уточняется в сообщении.