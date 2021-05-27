О нас
Report Georgia
Аудио новости

ЕС внес изменения в правила выдачи шенгенских виз

ЕС внес изменения в правила выдачи шенгенских виз В Визовую информационную систему включат скан страницы с биографическими данными проездного документа
Другие страны
27 мая 2021 г. 16:54
ЕС внес изменения в правила выдачи шенгенских виз

Европейский союз внес изменения в свою Визовую информационную систему (ВИС) с целью совершенствования процедуры выдачи шенгенских виз.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении Совета ЕС, распространенном сегодня в Брюсселе.

"Сегодня Совет принял постановление о внесении изменений в Визовую информационную систему. Основными целями изменения регламента являются дальнейшее укрепление безопасности процедуры выдачи краткосрочной визы, включение долгосрочных виз и вида на жительство в базу данных ВИС, обеспечение взаимодействия между ВИС и другими соответствующими системами и базами данных ЕС", - отмечается в тексте.

Отныне "ВИС будет включать не только информацию о краткосрочных визах, как раньше, но и о долгосрочных визах и видах на жительство, поскольку эти документы позволяют свободно перемещаться в пределах Шенгенской зоны". Кроме того, в ВИС будет включен скан страницы с биографическими данными проездного документа.

"Перед выдачей визы или вида на жительство новые правила позволят проводить расширенную проверку биографических данных заявителя в соответствующих базах данных по вопросам безопасности и миграции. ВИС автоматически запустит запрос к этим базам данных, и любые обращения будут проверяться вручную и отслеживаться компетентным органом", - пояснил Совет ЕС.

Теперь Европарламент должен утвердить новые правила, после чего они вступят в силу, уточняется в сообщении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке EU amends rules for issuing Schengen visas

Другие новости из категории

В ЕС надеются, что 30% населения мира вакцинируют к концу года
В ЕС надеются, что 30% населения мира вакцинируют к концу года
27 мая 2021 г. 16:47
В США мужчину арестовали за угрозы в адрес Джо Байдена
В США мужчину арестовали за угрозы в адрес Джо Байдена
27 мая 2021 г. 16:20
В Японии предупредили об угрозе появления олимпийского штамма COVID
В Японии предупредили об угрозе появления "олимпийского" штамма COVID
27 мая 2021 г. 15:34
Макрон попросил прощения у народа Руанды
Макрон попросил прощения у народа Руанды
27 мая 2021 г. 15:14
Американские политики поздравили Азербайджан - ВИДЕО
Американские политики поздравили Азербайджан - ВИДЕО
27 мая 2021 г. 12:56
В Эстонии предложили объединить посты президента и премьера
В Эстонии предложили объединить посты президента и премьера
27 мая 2021 г. 11:33
Число погибших при крушении вертолета во Флориде возросло до четырех
Число погибших при крушении вертолета во Флориде возросло до четырех
27 мая 2021 г. 10:41
Парламент Словении не поддержал вотум недоверия премьер-министру
Парламент Словении не поддержал вотум недоверия премьер-министру
27 мая 2021 г. 07:47
В Гане обрушена шахта, погибли три человека
В Гане обрушена шахта, погибли три человека
27 мая 2021 г. 07:01
В Сингапуре обязали прибывающих предоставлять результаты ПЦР-тестов
В Сингапуре обязали прибывающих предоставлять результаты ПЦР-тестов
27 мая 2021 г. 05:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi