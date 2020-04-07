ЕС выделит партнерам 15 млрд. евро на борьбу с COVID-19

Общая помощь Европейского союза партнерам в рамках борьбы с последствиями коронавируса составит 15 миллиардов евро.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон Дер Ляйен.

"В наших интересах, чтобы с коронавирусом было покончено во всем мире. Именно поэтому ЕС гарантирует более 15 миллиардов евро для помощи нашим партнерам в мире", - сказал глава Еврокомиссии в видеообращении.

По ее словам, эта помощь пойдет как на срочную поддержку систем здравоохранения, так и на стимулирование экономики в посткризисный период, сохранение рабочих мест. "ЕС готов координировать мощный международный ответ пандемии", - сказала фон дер Ляйен.

Она отметила, в частности, что уже в ближайшие недели помощь может понадобиться странам Африки.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия в рамках помощи странам Восточного партнерства перенаправляет 140 млн. евро для смягчения социально-экономических последствий, причиненных пандемией COVID-19.