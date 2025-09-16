ЕС в среду не представит новый пакет санкций в отношении России

Евросоюз в среду не представит 19-й пакет санкций в отношении России.

Как передает Report, об этом пишет издание Politico.

Отмечается, что этот процесс отложен на неопределенный срок.

Источники отмечают, что это может быть связано с тем, что фокус внимания ЕС сместился с введения новых санкций в отношении РФ на оказание давления на Словакию и Венгрию, чтобы эти страны снизили зависимость от российской нефти.