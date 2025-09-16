Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1
    ЕС в среду не представит новый пакет санкций в отношении России

    Другие страны
    • 16 сентября, 2025
    • 09:26
    Евросоюз в среду не представит 19-й пакет санкций в отношении России.

    Как передает Report, об этом пишет издание Politico.

    Отмечается, что этот процесс отложен на неопределенный срок.

    Источники отмечают, что это может быть связано с тем, что фокус внимания ЕС сместился с введения новых санкций в отношении РФ на оказание давления на Словакию и Венгрию, чтобы эти страны снизили зависимость от российской нефти.

    Евросоюз санкции Россия
    Rusiyaya qarşı sanksiyalar paketinin qəbulu təxirə salınıb

