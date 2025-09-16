ЕС в среду не представит новый пакет санкций в отношении России
- 16 сентября, 2025
- 09:26
Евросоюз в среду не представит 19-й пакет санкций в отношении России.
Как передает Report, об этом пишет издание Politico.
Отмечается, что этот процесс отложен на неопределенный срок.
Источники отмечают, что это может быть связано с тем, что фокус внимания ЕС сместился с введения новых санкций в отношении РФ на оказание давления на Словакию и Венгрию, чтобы эти страны снизили зависимость от российской нефти.
