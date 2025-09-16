Rusiyaya qarşı sanksiyalar paketinin qəbulu təxirə salınıb
- 16 sentyabr, 2025
Avropa İttifaqı (Aİ) sentyabrın 17-də Rusiyaya qarşı 19-cu sanksiyalar paketini təqdim etməyəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Politico" yazır.
Qeyd olunur ki, bu proses qeyri-müəyyən müddətə təxirə salınıb.
