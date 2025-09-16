İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1
    • 16 sentyabr, 2025
    • 09:54
    Rusiyaya qarşı sanksiyalar paketinin qəbulu təxirə salınıb

    Avropa İttifaqı (Aİ) sentyabrın 17-də Rusiyaya qarşı 19-cu sanksiyalar paketini təqdim etməyəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Politico" yazır.

    Qeyd olunur ki, bu proses qeyri-müəyyən müddətə təxirə salınıb.

    ЕС в среду не представит новый пакет санкций в отношении России

