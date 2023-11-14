ЕС увеличил производство боеприпасов на 30% в 2023 году

Евросоюз увеличил производство боеприпасов в 2023 году на 30% и приблизился к выпуску 1 млн снарядов в год, однако это не гарантирует поставку такого объема Украине.

Евросоюз увеличил производство боеприпасов в 2023 году на 30% и приблизился к выпуску 1 млн снарядов в год, однако это не гарантирует поставку такого объема Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон по прибытии на встречу министров обороны Евросоюза.

"С февраля 2023 года мы значительно увеличили производство боеприпасов - на 30%, таким образом, выполним поставленную нами задачу производить 1 млн снарядов в год", - сказал он.

Он сказал, что Еврокомиссия нарастила военные производственные возможности.

"Теперь задача стран-членов - ориентировать их на поставки Украине", - отметил Бретон.