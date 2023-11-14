О нас

ЕС увеличил производство боеприпасов на 30% в 2023 году

ЕС увеличил производство боеприпасов на 30% в 2023 году Евросоюз увеличил производство боеприпасов в 2023 году на 30% и приблизился к выпуску 1 млн снарядов в год, однако это не гарантирует поставку такого объема Украине.
Другие страны
14 ноября 2023 г. 12:47
ЕС увеличил производство боеприпасов на 30% в 2023 году

Евросоюз увеличил производство боеприпасов в 2023 году на 30% и приблизился к выпуску 1 млн снарядов в год, однако это не гарантирует поставку такого объема Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон по прибытии на встречу министров обороны Евросоюза.

"С февраля 2023 года мы значительно увеличили производство боеприпасов - на 30%, таким образом, выполним поставленную нами задачу производить 1 млн снарядов в год", - сказал он.

Он сказал, что Еврокомиссия нарастила военные производственные возможности.

"Теперь задача стран-членов - ориентировать их на поставки Украине", - отметил Бретон.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке EU increases ammunition production by 30%

Экслюзивные новости

В Ходжалы установят монумент в память о жертвах геноцида - ЭКСКЛЮЗИВ
В Ходжалы установят монумент в память о жертвах геноцида - ЭКСКЛЮЗИВ
13 ноября 2023 г. 16:03
Срок пребывания турецких военнослужащих в Азербайджане продлят еще на один год
Срок пребывания турецких военнослужащих в Азербайджане продлят еще на один год
13 ноября 2023 г. 13:56
Министр культуры Азербайджана посетит Турцию для участия в мероприятиях в рамках дней города Шуша
Министр культуры Азербайджана посетит Турцию для участия в мероприятиях в рамках дней города Шуша
11 ноября 2023 г. 17:26
В Лачыне выполнено 80% работ по созданию городской инфраструктуры, открыто 5 фабрик
В Лачыне выполнено 80% работ по созданию городской инфраструктуры, открыто 5 фабрик
11 ноября 2023 г. 16:22
​​​​​​​Житель Лачына: Мы довольны созданными условиями
Фото​​​​​​​Житель Лачына: Мы довольны созданными условиями
11 ноября 2023 г. 13:33
Азербайджан закупил 100 новых карет скорой помощи
Азербайджан закупил 100 новых карет скорой помощи
11 ноября 2023 г. 11:54
Офицер ВС Украины: Азербайджан первый в регионе СНГ обеспечил свою территориальную целостность
Офицер ВС Украины: Азербайджан первый в регионе СНГ обеспечил свою территориальную целостность
9 ноября 2023 г. 16:17
Российские политологи: Парад в Ханкенди демонстрирует полный провал планов Армении
Российские политологи: Парад в Ханкенди демонстрирует полный провал планов Армении
8 ноября 2023 г. 12:00
Более 200 выпускников азербайджанских вузов не смогли получить дипломы в этом году
Более 200 выпускников азербайджанских вузов не смогли получить дипломы в этом году
7 ноября 2023 г. 16:55
Депутат Верховной Рады: Украина благодарна Азербайджану за поддержку
Депутат Верховной Рады: Украина благодарна Азербайджану за поддержку
7 ноября 2023 г. 13:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi