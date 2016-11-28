ЕС утвердил бюджет на 2017 год

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Совет ЕС утвердил бюджет Европейского союза на 2017 год в 157,88 млрд евро, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Бюджет 2017 года — это чертеж будущего. Его объем составит €157,88 млрд. Он будет направлен на решение приоритетных задач сообщества, таких как ответ на миграцию, включая борьбу с ее коренными причинами, поддержку инвестиций для стимулирования европейской экономики, обучение и трудоустройство молодежи", - заявили в пресс-службе.

Также стало известно, что в бюджете выделено 6 млрд евро на решение проблем, связанных с миграцией, и 21,3 млрд евро для программы по стимулированию роста экономики.