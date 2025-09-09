Украина успешно движется к членству в ЕС благодаря финансовой поддержке Европы

Европейская комиссия утвердила первый годовой отчет по Фонду помощи Украине, подтвердив высокую эффективность программы и быстрое достижение поставленных целей.

Как сообщает европейское бюро Report со ссылкой на ЕК, только в прошлом году на эти цели было мобилизовано €19,6 млрд.

Основная поддержка Украине оказывалась через Украинский план, Инвестиционную рамочную программу и посредством осуществления мер по содействию процессу вступления страны в ЕС.

Финансовая помощь ЕС позволила Украине продолжать выплачивать зарплаты и пенсии, поддерживать работу школ и больниц, а также сохранять макрофинансовую стабильность в условиях военного времени. По данным Минфина Украины, благодаря ЕС удалось обеспечить своевременные выплаты более чем 10 миллионам граждан, включая 2,5 млн пенсионеров и 1,3 млн работников бюджетной сферы.

Как указано в отчете, Украинский фонд не только поддерживает функционирование экономики страны, но и способствует ключевым реформам, приближающим страну к членству в ЕС, подкрепляя обязательство Европы оказывать ей содействие столько, сколько потребуется.

"Украина успешно реализует амбициозную программу реформ в рамках Украинского плана, делая Фонд финансовым двигателем структурных преобразований и ускоряя свой путь к членству в ЕС. В 2024 году около четверти выполненных Украиной шагов напрямую способствовали гармонизации с законодательством ЕС в таких областях, как прозрачность энергетического рынка, контроль промышленного загрязнения, экологические оценки и региональное развитие",- говорится в отчете.

Фонд помощи Украине также способствует трансформации экономики. Посредством Инвестиционной рамочной программы была оказана поддержка крупным иностранным инвестициям в страну. Малые и средние предприятия (МСП) получили целевую поддержку в виде €290 млн в гарантийных соглашениях ЕС и €20 млн в смешанном финансировании. Это особенно важно, учитывая, что до войны МСП составляли около 55% ВВП Украины и обеспечивали работой более 7 млн человек.

Согласно отчету, фонд поддерживал местные общины, помогал защите окружающей среды, планам по достижению углеродной нейтральности к 2050 году, в то время как масштабная модернизация энергетической и транспортной инфраструктуры уже приводится в соответствие с Европейским зеленым курсом.