Ukrayna Avropanın maliyyə dəstəyi sayəsində Aİ üzvlüyünə doğru uğurla irəliləyir
- 09 sentyabr, 2025
- 22:06
Avropa Komissiyası Ukraynaya yardım Fonduna dair ilk illik hesabatı, həmçinin proqramın yüksək səmərəliliyini və məqsədlərinə sürətlə nail olduğunu təsdiqləyib.
"Report"un Avropa bürosunun Avropa Komissiyasına istinadən verdiyi məlumata görə, təkcə ötən il bu məqsədlər üçün 19,6 milyard avro səfərbər edilib.
Ukraynaya əsas dəstək Ukrayna Planı, İnvestisiya Çərçivə Proqramı və ölkənin Avropa İttifaqına (Aİ) üzvlük prosesini asanlaşdırmaq üçün tədbirlərin həyata keçirilməsi yolu ilə təmin edilib.
Aİ-nin maliyyə yardımı Ukraynaya maaş və təqaüdləri ödəməyə davam etməyə, məktəblərin və xəstəxanaların fəaliyyətini dəstəkləməyə və müharibə şəraitində makromaliyyə sabitliyini qorumağa imkan verdi. Ukrayna Maliyyə Nazirliyinin məlumatına görə, Aİ sayəsində 10 milyondan çox vətəndaş, o cümlədən 2,5 milyon təqaüdçü və 1,3 milyon dövlət sektoru işçisinə vaxtında ödənişləri təmin etmək mümkün olub.
Hesabatda qeyd edildiyi kimi, Ukrayna Fondu təkcə ölkə iqtisadiyyatının fəaliyyətini dəstəkləmir, həm də ölkəni Aİ üzvlüyünə yaxınlaşdıran əsas islahatları təşviq edir, Avropanın ona ehtiyacı olduğu müddətdə yardım etmək öhdəliyini gücləndirir:
"Ukrayna Ukrayna Planı çərçivəsində iddialı islahat gündəmini uğurla həyata keçirir, Fondu struktur transformasiyası üçün maliyyə mühərrikinə çevirir və Aİ-yə üzvlük yolunu sürətləndirir. 2024-cü ildə Ukrayna tərəfindən həyata keçirilən addımların təxminən dörddə biri enerji bazarının şəffaflığı, regional nəzarət, ətraf mühitin inkişafı hesabatı kimi sahələrdə Aİ qanunvericiliyinə uyğunlaşmaya birbaşa töhfə verib".
Ukraynaya Yardım Fondu da iqtisadiyyatın transformasiyasına öz töhfəsini verir. İnvestisiya Çərçivə Proqramı ölkəyə irimiqyaslı xarici investisiyaları dəstəkləyib. Kiçik və orta müəssisələr Aİ zəmanət sazişlərində 290 milyon avro və qarışıq maliyyələşdirmə şəklində 20 milyon avro məbləğində məqsədyönlü dəstək alıb. Müharibədən əvvəl müəssisələrin Ukrayna ÜDM-nin təxminən 55 %-ni təşkil etdiyini və 7 milyondan çox insanı işlə təmin etdiyini nəzərə alsaq, bu, xüsusilə vacibdir.
Hesabata görə, fond yerli icmaları dəstəkləyib, ətraf mühitin qorunmasına kömək edib, 2050-ci ilə qədər karbon neytrallığına nail olmağı planlaşdırır, eyni zamanda enerji və nəqliyyat infrastrukturunun genişmiqyaslı modernləşdirilməsi artıq Avropa Yaşıl Sazişinə uyğunlaşdırılır.