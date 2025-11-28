ЕС: Турция не успеет подключиться к программе SAFE

Турция и Южная Корея определено не смогут уложиться в установленные крайние сроки для подключения к оборонной программе Европейского союза SAFE (Security and Defence Fund for Europe).

Об этом, отвечая на вопрос европейского бюро Report, заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕС Тома Ренье.

Дедлайн для завершения переговоров и представления своих проектов с целью участия в программе - 30 ноября.

"Две страны - Южная Корея и Турция - не входят ЕС, но от них мы действительно получили официальный запрос на участие в SAFE. Комиссия все еще рассматривает оба запроса", - сказал он.

По его словам, на данный момент переговоры о присоединении к инициативе ведутся с Великобританией и Канадой.

"Мы, конечно, по-прежнему, полностью привержены реализации нашего амбициозного партнерства с Великобританией в области безопасности и обороны. Есть еще Канада, которая также продолжает активно участвовать в переговорах с ЕС, и мы надеемся заключить с ней соглашение до воскресенья (до 30 ноября - ред.)", - рассказал он.

Программа SAFE направлена на ускорение совместных оборонных разработок и закупок в рамках Евросоюза и его ближайших партнеров.

Многие страны ЕС, в первую очередь, Германия, считает важным участие Турции в SAFE. Как сообщил европейскому бюро Report источник в Еврокомиссии, знакомый с ситуацией, Греция и Кипр выступают против подключения Турции к данной программе. По его словам, попытки ФРГ переубедить Грецию оказались безуспешными.