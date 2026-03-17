    Арсенио Домингес: Судоходство стало случайной жертвой конфликта вокруг Ирана

    Глава Международной морской организации (ИМО) Арсенио Домингес заявил, что военное сопровождение в Ормузском проливе не гарантирует "на сто процентов" безопасность судов, проходящих через этот регион.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на Financial Times.

    По словам Домингеса, использование военно-морских сил не является "долгосрочным или устойчивым решением" для обеспечения свободного судоходства по Ормузскому проливу.

    "Судоходство стало случайной жертвой конфликта (вокруг Ирана - ред.), истинные причины которого никак не связаны с нашей отраслью", - подчеркнул Домингес.

    Он также выразил глубокую обеспокоенность судьбой экипажей судов, застрявших в Персидском заливе, так как у них заканчиваются запасы еды и предметов первой необходимости.

    Ормузский пролив, через который проходит 20% мировых поставок нефти и сжиженного природного газа, остается практически заблокированным. Это провоцирует рост цен на энергоносители и усиливает инфляционные ожидания. Из-за сложившейся ситуации логистическим компаниям приходится в экстренном порядке и с большими затратами перестраивать цепочки поставок: менять маршруты судов, переходить на сухопутную перевозку грузов и искать способы спасти скоропортящиеся товары.

    Эскалация на Ближнем Востоке Антонио Домнгес Ормузский пролив Операция США и Израиля против Ирана
    Arsenio Dominqes: Gəmiçilik İran ətrafındakı münaqişənin təsadüfi qurbanı olub
    Недалеко от аэропорта Франкфурта произошла стрельба, погибли двое

    Госструктуры Азербайджана заработали $1,05 млрд на рынке ценных бумаг в 2025г

    МЧС эвакуирует жителей охваченного пожаром здания на проспекте Ходжалы - ОБНОВЛЕНО

    Анна Соаве: Города сталкиваются с климатическими и технологическими вызовами

    ЦБА анализирует влияние на Азербайджан эскалации на Ближнем Востоке

    МИД Южной Кореи: 26 наших судов находятся вблизи Ормузского пролива

    В Черногории вынесен приговор двум азербайджанцам за участие в массовой драке

    Денежные переводы в Азербайджан суммарно превысили $1,1 млрд, основной объем поступил из РФ

    Милли Меджлис принял в третьем чтении изменения по службе СДВС для женщин

