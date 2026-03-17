Арсенио Домингес: Судоходство стало случайной жертвой конфликта вокруг Ирана

Глава Международной морской организации (ИМО) Арсенио Домингес заявил, что военное сопровождение в Ормузском проливе не гарантирует "на сто процентов" безопасность судов, проходящих через этот регион.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на Financial Times.

По словам Домингеса, использование военно-морских сил не является "долгосрочным или устойчивым решением" для обеспечения свободного судоходства по Ормузскому проливу.

"Судоходство стало случайной жертвой конфликта (вокруг Ирана - ред.), истинные причины которого никак не связаны с нашей отраслью", - подчеркнул Домингес.

Он также выразил глубокую обеспокоенность судьбой экипажей судов, застрявших в Персидском заливе, так как у них заканчиваются запасы еды и предметов первой необходимости.

Ормузский пролив, через который проходит 20% мировых поставок нефти и сжиженного природного газа, остается практически заблокированным. Это провоцирует рост цен на энергоносители и усиливает инфляционные ожидания. Из-за сложившейся ситуации логистическим компаниям приходится в экстренном порядке и с большими затратами перестраивать цепочки поставок: менять маршруты судов, переходить на сухопутную перевозку грузов и искать способы спасти скоропортящиеся товары.