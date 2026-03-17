В результате атак ВС РФ в трех областях Украины ранены 20 человек

В результате ударов ВС РФ по Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областям Украины в общей сложности 20 человек получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на руководителей областных военных администраций (ОВА).

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что за прошедшие сутки ВС РФ нанесли ракетные удары, а также удары с применением УАБ и БПЛА различных типов по Харькову и 16 населенным пунктам области. В результате пострадали 10 мирных жителей.

В свою очередь, глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа заявил, что два человека получили ранения в результате российских атак.

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram-канале сообщил, что число пострадавших в результате атаки возросло до 8 человек.