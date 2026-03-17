Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Исоамдаут Акубаев: Казахстан перенаправил более 500 тыс. тонн нефти в связи с проблемами КТК

    Исоамдаут Акубаев: Казахстан перенаправил более 500 тыс. тонн нефти в связи с проблемами КТК

    Казахстан в декабре-январе перенаправил более 500 тысяч тонн нефти на альтернативные маршруты в связи с проблемами в работе "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК).

    Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил директор департамента транспортировки АО "КазТрансОйл" Исламдаут Акубаев на онлайн-встрече с руководством АО "КазТрансОйл" на KASE.

    "В декабре и январе в условиях временных ограничений в работе системы КТК часть экспортных потоков казахстанской нефти было переориентировано на альтернативные маршруты через систему КТО", - сказал он.

    Акубаев подчеркнул, что основным альтернативным маршрутом в таких ситуациях является нефтепровод Атырау-Самара.

    По словам директора департамента, в декабре 2025 года и январе 2026 года в связи с ограничением отгрузки в порту Южная Озереевка была предпринята переориентация экспортных потоков.

    "402 тысячи тонн перенаправили на Атырау - Самара, и 137 тысяч тонн по направлению в КНР", - отметил он.

