Цены на газ в Европе выросли почти на 2%
Энергетика
- 17 марта, 2026
- 11:31
Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов вторника выросли на 1,8%, до $614,4 за тысячу кубометров.
Как передает Report, это следует из данных лондонской биржи ICE.
Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в $617,3 (+2,3%). Далее показатель составил $614,4 (+1,8%).
Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - $603,5 за тысячу кубометров. Цены на газ на европейском рынке начали резко расти 2 марта. Тогда газовые котировки подскакивали на 50% - до $590 за тысячу кубометров, а на следующий день впервые со 2 февраля 2023 года превышали $780 за тысячу кубометров.
