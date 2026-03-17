Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Зеленский: У меня есть то, что нужно Нетаньяху

    Зеленский: У меня есть то, что нужно Нетаньяху

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к диалогу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху на фоне нарастающей напряженности на Ближнем Востоке.

    Как передает Report, такое заявление украинский лидер сделал в интервью израильской The Jerusalem Post.

    По его словам, израильская сторона уже обратилась с предложением провести переговоры, и Киев открыт к такому контакту. Зеленский отметил, что у сторон есть взаимный интерес к взаимодействию.

    "У него [Нетаньяху] есть то, что мне нужно, и у меня есть то, что нужно ему. Поэтому я готов к этому диалогу", - подчеркнул он.

    Зеленский также сообщил, что Украина уже направила три группы военных специалистов для помощи другим странам в оценке систем ПВО и противодействии угрозе беспилотников: "Мы готовы делиться опытом. Речь идет о защите, а не об атаках".

    Владимир Зеленский Российско-украинский конфликт Биньямин Нетаньяху Операция США и Израиля против Ирана
    Zelenski Netanyahu ilə danışıqlara hazır olduğunu bildirib
