Зеленский: У меня есть то, что нужно Нетаньяху

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к диалогу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху на фоне нарастающей напряженности на Ближнем Востоке.

Как передает Report, такое заявление украинский лидер сделал в интервью израильской The Jerusalem Post.

По его словам, израильская сторона уже обратилась с предложением провести переговоры, и Киев открыт к такому контакту. Зеленский отметил, что у сторон есть взаимный интерес к взаимодействию.

"У него [Нетаньяху] есть то, что мне нужно, и у меня есть то, что нужно ему. Поэтому я готов к этому диалогу", - подчеркнул он.

Зеленский также сообщил, что Украина уже направила три группы военных специалистов для помощи другим странам в оценке систем ПВО и противодействии угрозе беспилотников: "Мы готовы делиться опытом. Речь идет о защите, а не об атаках".