    ЕС станет учредителем специального трибунала по агрессии против Украины

    ЕС станет учредителем специального трибунала по агрессии против Украины

    Европейская комиссия инициировала процесс присоединения ЕС в качестве учредителя специального трибунала по Украине в связи с российской агрессией (Special Tribunal for the Crime of Aggression against Ukraine).

    Об этом европейское бюро Report сообщает со ссылкой на ЕК.

    После одобрения государствами-членами этого решения, Евросоюз сделает официальное уведомление о присоединении к трибуналу в качестве учредителя и будет играть ключевую роль в его работе, включая участие в управляющем комитете, говорится в сообщении.

    Трибунал планирует получить мандат на преследование высшего политического и военного руководства РФ за преступления против Украины и создается в рамках Совета Европы на основе соглашения с украинской стороной, подписанного в июне 2025 года.

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас подчеркнула важность правосудия в условиях конфликта. "Справедливость для жертв агрессии - это верный путь к устойчивому миру. (...) В условиях, когда международное право испытывает историческое давление, ответом должна быть большая ответственность, а не ее снижение", - приводятся слова Каллас в заявлении.

    В Еврокомиссии отметили, что ЕС уже играет ведущую роль в подготовке правовой базы трибунала и поддерживает инициативу, в том числе финансово.

