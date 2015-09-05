ЕС созовет экстренную встречу глав МИД и МВД для обсуждения ситуации с мигрантами

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ ЕС созывает экстренную встречу глав МИД и МВД 5-6 октября для обсуждения миграционной ситуации в Венгрии. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел председательствующего в ЕС Люксембурга Жан Ассельборн.

"5-6 октября состоится специальная встреча глав МИД и МВД для обсуждения миграционной ситуации в Венгрии и маршрута движения мигрантов через Балканы", - отметил он.

Ассельборн также подтвердил, что 9 октября в Европарламенте в Страсбурге Еврокомиссия представит новые пакетные предложения по миграции. Ожидается, что, ЕК предложит, в частности, увеличить квоты на прием беженцев с 40 до 160 тыс. человек в этом году.

Эти предложения будут рассмотрены 14 сентября в Брюсселе на ближайшей встрече министров иностранных дел стран ЕС.