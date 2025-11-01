ЕС создает систему быстрой переброски войск и техники

Европейский Союз создает новую систему для быстрой переброски войск и техники через территорию стран-членов.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил глава украинского центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

По его словам, ЕС планирует ввести специальную систему, которая позволит значительно сократить время на транспортировку военных подразделений, бронетехники и вооружения между странами блока. Она должна охватить логистику, транспортную инфраструктуру, а также бюрократические процедуры, которые сейчас замедляют перемещение сил.

Также сообщается, что проект станет частью общей оборонной политики Евросоюза и призван укрепить безопасность восточного фланга.

Инициатива предусматривает создание единого цифрового механизма для координации действий между странами-членами и быстрого реагирования в кризисных ситуациях.

"Это - не бюрократическая инициатива, а операционная интеграция оборонной инфраструктуры ЕС и НАТО. Впервые Еврокомиссия берет на себя координирующую функцию в военной логистике - сфере, которая ранее была исключительной компетенцией национальных правительств", - отметил он.

Польша, Германия, Румыния, Нидерланды и страны Балтии станут ключевыми транзитными узлами.

Отметим, что на этой неделе США начали масштабное сокращение военного присутствия в Восточной Европе. Около 800 американских военных отзывают из Румынии, планирует уменьшить американский контингент в Болгарии, Словакии и Венгрии.