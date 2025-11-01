İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Aİ qoşun və hərbi texnikanın sürətli daşınması üçün yeni sistem yaradır

    Digər ölkələr
    • 01 noyabr, 2025
    • 17:56
    Aİ qoşun və hərbi texnikanın sürətli daşınması üçün yeni sistem yaradır

    Avropa İttifaqı (Aİ) üzv ölkələrin ərazisi boyunca qoşun və hərbi texnikanın sürətli daşınması üçün yeni sistem yaradır.

    "Report"un "RBK-Ukrayna"ya istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə Ukraynanın dezinformasiyaya qarşı mübarizə mərkəzinin rəhbəri Andrey Kovalenko bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Aİ birliyə daxil olan ölkələr arasında hərbi bölmələrin, zirehli texnikanın və silahların daşınma müddətini əhəmiyyətli dərəcədə azaltmağa imkan verəcək xüsusi sistem tətbiq etməyi planlaşdırır. Bu sistem logistikanı, nəqliyyat infrastrukturunu, eləcə də hazırda qüvvələrin yerdəyişməsini ləngidən bürokratik prosedurları əhatə etməlidir.

    Eyni zamanda bildirilib ki, layihə Aİ-nin ümumi müdafiə siyasətinin bir hissəsi olaraq şərq cinahının təhlükəsizliyini gücləndirməyə yönəlib.

    Təşəbbüs üzv ölkələr arasında fəaliyyətlərin əlaqələndirilməsi və böhran vəziyyətlərində sürətli reaksiya vermək üçün vahid rəqəmsal mexanizmin yaradılmasını nəzərdə tutur.

    "Razılaşmaya birbaşa olmayan dialoq vasitəsilə nail olmaq mümkündür", - o bildirib.

    Avropa İttifaqı Ukrayna Andrey Kovalenko
    ЕС создает систему быстрой переброски войск и техники

    Son xəbərlər

    18:45
    Foto

    I Quba Kitab Sərgisi öz işinə başlayıb

    Ədəbiyyat
    18:36

    Krit adasında ailə intiqamı nəticəsində iki nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    18:29

    Estoniya XİN başçısı Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşmasında Türkiyənin rolundan danışıb

    Xarici siyasət
    18:18

    Moskvada miqrantlar üçün patent haqqı artıb

    Region
    18:02

    Azərbaycanda geniş mənada pul kütləsi 5 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    17:56

    Aİ qoşun və hərbi texnikanın sürətli daşınması üçün yeni sistem yaradır

    Digər ölkələr
    17:55
    Foto

    Məcnun Məmmədov: "Azərbaycanda zeytunçuluğun inkişafı ixrac imkanlarını genişləndirməyə şərait yaradır"

    ASK
    17:46

    Batumidə 8 Noyabr - Zəfər Günü qeyd olunacaq

    Xarici siyasət
    17:44

    Azərbaycan banklarının xalis xarici aktivləri 5 % artıb

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti