ЕС согласовал послабления в санкциях для поставок гумпомощи Сирии

Страны Евросоюза (ЕС) согласовали поправки к санкциям против Сирии, чтобы можно было отправлять ей гуманитарную помощь после землетрясений.

Страны Евросоюза (ЕС) согласовали поправки к санкциям против Сирии, чтобы можно было отправлять ей гуманитарную помощь после землетрясений.

Как передает Report, об этом сообщила в Twitter председательствующая в Совете ЕС Швеция.

"После разрушительных землетрясений государства-члены ЕС договорились внести поправки в свои санкции в отношении Сирии, чтобы еще больше облегчить быструю доставку гуманитарной помощи пострадавшим", - заявили шведские дипломаты.

Сообщается, что благодаря внесенным поправкам гуманитарные организации не должны запрашивать предварительное разрешение "на предоставление товаров и услуг, предназначенных для гуманитарных целей", лицам и организациям, попавшим под санкции. Эти меры будут действовать в течение шести месяцев. ЕС уже выделил Сирии 5,5 млн долларов для помощи в устранении последствий землетрясений.