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ЕС согласовал послабления в санкциях для поставок гумпомощи Сирии

ЕС согласовал послабления в санкциях для поставок гумпомощи Сирии Страны Евросоюза (ЕС) согласовали поправки к санкциям против Сирии, чтобы можно было отправлять ей гуманитарную помощь после землетрясений.
Другие страны
24 февраля 2023 г. 09:15
ЕС согласовал послабления в санкциях для поставок гумпомощи Сирии

Страны Евросоюза (ЕС) согласовали поправки к санкциям против Сирии, чтобы можно было отправлять ей гуманитарную помощь после землетрясений.

Как передает Report, об этом сообщила в Twitter председательствующая в Совете ЕС Швеция.

"После разрушительных землетрясений государства-члены ЕС договорились внести поправки в свои санкции в отношении Сирии, чтобы еще больше облегчить быструю доставку гуманитарной помощи пострадавшим", - заявили шведские дипломаты.

Сообщается, что благодаря внесенным поправкам гуманитарные организации не должны запрашивать предварительное разрешение "на предоставление товаров и услуг, предназначенных для гуманитарных целей", лицам и организациям, попавшим под санкции. Эти меры будут действовать в течение шести месяцев. ЕС уже выделил Сирии 5,5 млн долларов для помощи в устранении последствий землетрясений.

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