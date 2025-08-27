    футбол "Карабах" Шуша футбол COP29

    ЕС согласится на требование Трампа снизить тарифы на европейские авто и товары

    Европейская комиссия на этой неделе внесет предложение об отмене тарифов США, в частности на автомобили и аграрную продукцию.

    Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg.

    Этот шаг призван помочь избежать новых торговых обострений с президентом США Дональдом Трампом.

    Источники издания рассказали, что Европейская комиссия, которая занимается торговыми вопросами от имени ЕС предоставит льготные тарифные ставки на определенные морепродукты и сельскохозяйственные товары.

    Автомобили и автозапчасти из ЕС сейчас сталкиваются с 27,5% тарифом на экспорт в США. Несмотря на то, что США и ЕС заключили торговое соглашение, которое предусматривает снижение американских тарифов на почти все европейские товары до 15%, Трамп заявил, что это не будет применяться к автомобилям, пока не будет предложено законодательство об отмене промышленных и других пошлин.

    Издание отмечает, что если ЕС предложит законодательство до конца месяца, то 15% тарифная ставка на европейские автомобили будет применена задним числом с 1 августа. Автомобили являются одним из важнейших экспортных товаров блока в США, причем только Германия экспортировала в США новых автомобилей и запчастей на сумму $34,9 млрд в 2024 году.

    Лента новостей