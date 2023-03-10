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ЕС собирается усилить мониторинг критической морской инфраструктуры

ЕС собирается усилить мониторинг критической морской инфраструктуры Евросоюз рассматривает возможность организации совместного морского патрулирования и учений для защиты критической инфраструктуры.
Другие страны
10 марта 2023 г. 10:16
ЕС собирается усилить мониторинг критической морской инфраструктуры

Евросоюз рассматривает возможность организации совместного морского патрулирования и учений для защиты критической инфраструктуры.

Как передает Report, об этом заявил еврокомиссар по вопросам окружающей среды и океанов Виргиниюс Синкявичюс в интервью The Financial Times.

"После того, что случилось с "Северными потокоми", мы нуждаемся в усиленном мониторинге и защите критической морской инфраструктуры, а также кораблей от физических и киберугроз", - сказал он.

Еврокомиссар предположил, что потенциальной целью могут стать плавучие регазификационные станции СПГ.

Ранее испанский европарламентарий Ману Пинеда спросил у главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, какие меры ЕС принимает в ситуации с расследованием взрывов на "Северных потоках".

Представитель Еврокомиссии (ЕК) Кристиан Виганд заявил, что теракты на газопроводах не будут расследовать в Гаагском суде.

В сентябре прошлого года на "Северном потоке" и не введенном в эксплуатацию "Северном потоке-2" резко упало давление, были повреждены три из четырех труб газопроводов, там выявили утечки газа. Страны Запада считают произошедшее диверсией. На днях в западных СМИ вышла серия материалов, в которых поднимается версия, что за диверсией на газопроводах могла стоять некая "проукраинская группировка". Но украинская сторона заявила о том, что не имеют никакого отношения к этим взрывам.

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Версия на английском языке EU eyes increasing monitoring of critical maritime infrastructure

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