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Кулеба: Власти Украины не причастны к диверсиям на "Северных потоках"

Кулеба: Власти Украины не причастны к диверсиям на "Северных потоках" Власти Украины не причастны к диверсиям на газопроводах "Северные потоки".
В регионе
9 марта 2023 г. 12:14
Кулеба: Власти Украины не причастны к диверсиям на Северных потоках

Власти Украины не причастны к диверсиям на газопроводах "Северные потоки".

Как передает Report, об этом в интервью итальянской газете La Repubblica заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Правительство не имеет к этому никакого отношения. И я думаю, что статьи без доказательств вредны, потому что они создают впечатление, что во всем виновата Украина. Мы ждем результатов расследования", - сказал он.

Отметим, что во вторник газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что диверсию на газопроводах могла совершить некая "проукраинская группировка". В издании Die Zeit тогда же вышла публикация, в которой говорится, что германские следователи установили судно, которое использовали диверсанты. Компания, которая его арендовала, якобы принадлежала гражданам Украины и была зарегистрирована в Польше.

Газета The Times в среду написала, что европейским разведкам известно имя "частного спонсора" диверсий. Его личность не раскрывается спецслужбами, но речь идет о состоятельном украинце, который якобы не связан с президентом Владимиром Зеленским и его правительством.

В сентябре прошлого года на "Северном потоке" и не введенном в эксплуатацию "Северном потоке-2" резко упало давление, были повреждены три из четырех труб газопроводов, там выявили утечки газа. Страны Запада считают произошедшее диверсией.

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Версия на английском языке Kuleba: Ukrainian authorities not involved in sabotage at Nord Stream

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