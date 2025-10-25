Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    ЕС снизит зависимость от Китая в поставках редкоземельных металлов

    Другие страны
    • 25 октября, 2025
    • 20:37
    ЕС снизит зависимость от Китая в поставках редкоземельных металлов

    Европейский союз разрабатывает стратегию по снижению зависимости от китайского критически важного сырья.

    Как передает Report, об этом на конференции в Берлине заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    По ее словам, в краткосрочной перспективе ЕС сосредоточится на поиске решений в отношении китайских партнеров, но при этом активизирует усилия по координации действий с другими странами, чтобы обеспечить доступ к альтернативным источникам минералов.

    "Цель - обеспечить доступ к альтернативным источникам критически важного сырья в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе для нашей европейской промышленности. Мы ускорим работу над партнерством в сфере критически важного сырья с такими странами, как Украина и Австралия, Канада, Казахстан, Узбекистан, Чили и Гренландия", - сказала фон дер Ляйен.

    Глава ЕК подчеркнула, что эти минералы являются ключевыми для таких отраслей промышленности ЕС, как автомобильная, оборонная, "зеленые" технологии и цифровая.

    "Если учесть, что более 90 % потребляемых нами редкоземельных магнитов приходится на импорт из Китая, вы увидите, какие риски существуют для Европы и ее самых стратегических промышленных секторов", - добавила она.

    Евросоюз Китай редкоземельные металлы

