İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Aİ nadir torpaq metallarının tədarükündə Çindən asılılığını azaldacaq

    Digər ölkələr
    • 25 oktyabr, 2025
    • 21:07
    Aİ nadir torpaq metallarının tədarükündə Çindən asılılığını azaldacaq

    Avropa İttifaqı (Aİ) Çinin vacib xammalından asılılığını azaltmaq üçün strategiya hazırlayır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Avropa Komissiyasının (AK) prezidenti Ursula fon der Lyayen Berlində keçirilən konfransda açıqlayıb.

    O bildirib ki, qısa müddətdə Aİ Çin tərəfdaşları üçün həll yolları tapmağa diqqət yetirəcək, eyni zamanda, alternativ mineral mənbələrinə çıxışı təmin etmək üçün digər ölkələrlə əlaqələndirmə səylərini gücləndirəcək.

    "Məqsəd Avropa sənayemiz üçün qısa, orta və uzunmüddətli perspektivdə alternativ vacib xammal mənbələrinə çıxışı təmin etməkdir. Ukrayna, Avstraliya, Kanada, Qazaxıstan, Özbəkistan, Çili kimi ölkələrlə vacib xammal tərəfdaşlığı üzrə işimizi sürətləndirəcəyik", - Lyayen bildirib.

    AK rəhbəri vurğulayıb ki, bu minerallar avtomobil, müdafiə, yaşıl texnologiya və rəqəmsal sənayelər üçün əsasdır.

    "İstehlak etdiyimiz nadir torpaq maqnitlərinin 90 %-dən çoxunun Çindən gəldiyini nəzərə alsaq, Avropa və onun ən strateji sənaye sektorları üçün riskləri görə bilərsiniz", - deyə o əlavə edib.

    Ursula fon der Lyayen nadir torpaq mineralları Avropa İttifaqı Çin
    ЕС снизит зависимость от Китая в поставках редкоземельных металлов

    Son xəbərlər

    21:33

    KİV: HƏMAS bu gün daha iki israilli girovun cəsədini qaytara bilər

    Digər ölkələr
    21:18
    Foto

    Azərbaycanın iki sərbəst güləşçisi dünya çempionatının finalına yüksəlib

    Fərdi
    21:11

    Vyetnamda ilk dəfə baş nazirin müavini qadın təyin olunub

    Digər ölkələr
    21:07

    Aİ nadir torpaq metallarının tədarükündə Çindən asılılığını azaldacaq

    Digər ölkələr
    20:52

    Fransa Bankının rəhbəri: Ölkə büdcə kəsiri səbəbindən borc boğulması təhlükəsi ilə üz-üzədir

    Digər ölkələr
    20:38

    Gəncədə avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb

    Hadisə
    20:31

    KİV: Tramp ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələrini "Qızıl donanma"ya çevirmək istəyir

    Digər ölkələr
    20:19

    Premyer Liqa: "Zirə" "Sumqayıt"ı məğlub edib

    Futbol
    20:11
    Foto
    Video

    Kürdəmirdə ağır yol qəzasında ölənlərin və yaralıların kimliyi məlum olub - YENİLƏNİB

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti