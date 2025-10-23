Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Бюджетный пакет

    ЕС: Решение об использовании активов РФ может быть принято до конца года

    Другие страны
    • 23 октября, 2025
    • 18:32
    ЕС: Решение об использовании активов РФ может быть принято до конца года

    Лидеры стран ЕС почти согласовали вопрос финансовой поддержки Украины за счет замороженных активов России, что дает надежду на принятие соответствующего решения уже до конца этого года.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил журналистам представитель ЕС в кулуарах заседания Европейского совета в Брюсселе.

    "Очевидно, что у лидеров не так много вариантов по продолжению оказания финансовой поддержки Украине. Поэтому в целом они склоняются к этому варианту. Необходимо разработать юридический механизм для этого, мандат на подготовку которого будет предоставлен Европейской комиссии", - сказал чиновник.

    Комментируя требования Бельгии о коллективном участии, он отметил, что большая часть активов находится здесь, и участие других стран мало что изменит в данной ситуации.

    Весьма позитивным фактом можно считать, что впервые очередной пакет санкций был принят единогласно и с первого раза, заявил представитель ЕС.

    Чиновник заявил, что на это решение повлиял целый ряд факторов. Однако, на уточняющий вопрос Report о том, стало ли такое решение возможным после ввода санкций со стороны США, представитель ЕС признал, что безусловно, такая поддержка из-за океана и совместные санкции на поставки российской нефти всех партнеров стал значимым фактором.

    Евросоюз Активы РФ российско-украинская война

    Последние новости

    19:14

    Президент Украины: Путь к миру должен начаться с прекращения огня

    Другие страны
    19:09

    Азербайджан и Турция обсудили развитие экономического сотрудничества

    Бизнес
    18:59

    Зеленский: Украина может бить собственными дальнобойными средствами

    Другие страны
    18:59

    Зеленский: Украина должна использовать активы РФ для производства оружия

    Другие
    18:53

    В ММ обсудили освобождение ряда объектов от обязательного паспорта энергоэффективности

    Милли Меджлис
    18:51

    В Азербайджане пять лиц будут привлечены к ответственности за рекламу азартных игр

    Бизнес
    18:44

    СМИ: Госкомпании КНР приостановили закупки нефти из РФ из-за санкций

    Другие страны
    18:39
    Фото

    В Баку обсудили укрепление сотрудничества между тюркскими странами

    Бизнес
    18:39

    Подписана Дорожная карта между KOBİA и Агентством развития Сербии

    Бизнес
    Лента новостей