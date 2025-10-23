ЕС: Решение об использовании активов РФ может быть принято до конца года

Лидеры стран ЕС почти согласовали вопрос финансовой поддержки Украины за счет замороженных активов России, что дает надежду на принятие соответствующего решения уже до конца этого года.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил журналистам представитель ЕС в кулуарах заседания Европейского совета в Брюсселе.

"Очевидно, что у лидеров не так много вариантов по продолжению оказания финансовой поддержки Украине. Поэтому в целом они склоняются к этому варианту. Необходимо разработать юридический механизм для этого, мандат на подготовку которого будет предоставлен Европейской комиссии", - сказал чиновник.

Комментируя требования Бельгии о коллективном участии, он отметил, что большая часть активов находится здесь, и участие других стран мало что изменит в данной ситуации.

Весьма позитивным фактом можно считать, что впервые очередной пакет санкций был принят единогласно и с первого раза, заявил представитель ЕС.

Чиновник заявил, что на это решение повлиял целый ряд факторов. Однако, на уточняющий вопрос Report о том, стало ли такое решение возможным после ввода санкций со стороны США, представитель ЕС признал, что безусловно, такая поддержка из-за океана и совместные санкции на поставки российской нефти всех партнеров стал значимым фактором.