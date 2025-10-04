Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    ЕС призывает к немедленному прекращению огня и освобождению заложников в Газе

    Другие страны
    • 04 октября, 2025
    • 14:02
    ЕС призывает к немедленному прекращению огня и освобождению заложников в Газе

    Президент Совета Европейского Союза Антониу Кошта заявил, что в Газе необходимо обеспечить освобождение заложников, достичь прекращения огня и создать беспрепятственный доступ для гуманитарной помощи.

    Как передает Report, об этом он написал в соцсети Х.

    "Мир в Газе может наконец стать достижимым. Реакция ХАМАС на предложение президента США о мире - важный шаг вперед. Теперь должны последовать освобождение заложников, прекращение огня и беспрепятственный гуманитарный доступ. Призываю все стороны действовать оперативно и ответственно", - подчеркнул Кошта.

    Он также отметил, что ЕС вместе со своими партнерами продолжит поддерживать усилия по достижению справедливого и прочного мира.

    cектор Газа Антониу Кошта Евросоюз ХАМАС
    Aİ Qəzzada dərhal atəşkəsə və girovların azad edilməsinə çağırıb

