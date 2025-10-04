ЕС призывает к немедленному прекращению огня и освобождению заложников в Газе
- 04 октября, 2025
- 14:02
Президент Совета Европейского Союза Антониу Кошта заявил, что в Газе необходимо обеспечить освобождение заложников, достичь прекращения огня и создать беспрепятственный доступ для гуманитарной помощи.
Как передает Report, об этом он написал в соцсети Х.
"Мир в Газе может наконец стать достижимым. Реакция ХАМАС на предложение президента США о мире - важный шаг вперед. Теперь должны последовать освобождение заложников, прекращение огня и беспрепятственный гуманитарный доступ. Призываю все стороны действовать оперативно и ответственно", - подчеркнул Кошта.
Он также отметил, что ЕС вместе со своими партнерами продолжит поддерживать усилия по достижению справедливого и прочного мира.
