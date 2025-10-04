İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu

    Aİ Qəzzada dərhal atəşkəsə və girovların azad edilməsinə çağırıb

    Digər ölkələr
    • 04 oktyabr, 2025
    • 14:26
    Aİ Qəzzada dərhal atəşkəsə və girovların azad edilməsinə çağırıb

    Avropa Şurasının sədri Antoniu Koşta bəyan edib ki, Qəzzada girovlar azad edilməli, atəşkəs əldə edilməli və humanitar yardıma maneəsiz çıxış təmin edilməlidir.

    "Report" xəbər verir ki, o, bu barədə "X" sosial şəbəkəsində yazıb.

    "Qəzzada sülh nəhayət əldə edilə bilər. HƏMAS-ın ABŞ Prezidentinin sülh təklifinə cavabı irəliyə doğru atılmış mühüm addımdır. İndi ardıcıl olaraq girovların azad edilməsi, atəşkəs və maneəsiz humanitar yardımın əldə edilməsi təmin edilməlidir. Bütün tərəfləri operativ və məsuliyyətli hərəkət etməyə çağırıram", - Koşta vurğulayıb.

    O, həmçinin qeyd edib ki, Aİ öz tərəfdaşları ilə birlikdə ədalətli və davamlı sülhə nail olmaq üçün səyləri dəstəkləməyə davam edəcək.

    İsrail Qəzza İsrail-HƏMAS münaqişəsi
    ЕС призывает к немедленному прекращению огня и освобождению заложников в Газе
    Antonio Costa: Peace in Gaza may finally be within reach

    Son xəbərlər

    15:09

    Azərbaycanın Türkiyədən geyim idxalına çəkdiyi xərcləri açıqlanıb

    Biznes
    15:09

    "Gəncə" ABŞ-dən olan oyunçunu heyətinə qatıb

    Komanda
    15:07

    Bakı Media Mərkəzinin istehsalı olan "TAĞIYEV: SONA" bədii filmi təqdim edilib

    Mədəniyyət
    15:06

    III MDB Oyunları: Azərbaycanın bir boksçusu qızıl, digəri gümüş medal qazanıb

    Fərdi
    15:06

    Niderlandın Sxiphol hava limanında fırtına səbəbindən onlarla reys təxirə salınıb

    Digər ölkələr
    14:56

    Azərbaycan Türkiyədən sentyabrda elektrik məhsulları idxalına çəkdiyi xərci 21 %-ə yaxın azaldıb

    Energetika
    14:48
    Foto

    Azərbaycanın daha bir parabadmintonçusu Avropa çempionatında finala vəsiqə qazanıb - YENİLƏNİB

    Fərdi
    14:39

    Rusiya ordusu Ukraynanın Sumı vilayətində sərnişin qatarını atəşə tutub - YENİLƏNİB - VİDEO

    Digər ölkələr
    14:35

    Azərbaycanda keçirilən III MDB oyunlarında növbəti medalçılar bəlli olub

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti