ЕС призвал Сербию сократить зависимость от России

Брюссель готов поддержать Сербию в энергетической сфере и на пути интеграции в Европейский союз.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом на совместной пресс-конференции в Белграде с президентом Сербии Александром Вучичем заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что подключение Сербии к энергетическому рынку ЕС обеспечит стране надежные поставки энергии зимой.

"Мы подключаем Сербию к энергетическому рынку ЕС. И у нас есть конкретные проекты в действии. Транс-Балканский энергетический коридор, например, связывающий энергосистему Сербии с соседями и Европейским союзом, а также газовый интерконнектор Сербия-Болгария. И мы готовы инвестировать в это дальше", - заявила она.

Фон дер Ляйен отметила важность реформ в области верховенства права, свободы СМИ и избирательного законодательства, а также призвала Белград к большей согласованности с внешней политикой ЕС, включая санкции против России.

По ее словам, в рамках нового "плана роста" для Западных Балкан Сербия уже получила свыше 100 миллионов евро инвестиций и сможет воспользоваться преимуществами единого рынка ЕС, включая участие в общей системе закупок газа и присоединение к зоне единого евро-платежа.