Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум

    ЕС призвал Сербию сократить зависимость от России

    Другие страны
    • 15 октября, 2025
    • 12:38
    ЕС призвал Сербию сократить зависимость от России

    Брюссель готов поддержать Сербию в энергетической сфере и на пути интеграции в Европейский союз.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом на совместной пресс-конференции в Белграде с президентом Сербии Александром Вучичем заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Она подчеркнула, что подключение Сербии к энергетическому рынку ЕС обеспечит стране надежные поставки энергии зимой.

    "Мы подключаем Сербию к энергетическому рынку ЕС. И у нас есть конкретные проекты в действии. Транс-Балканский энергетический коридор, например, связывающий энергосистему Сербии с соседями и Европейским союзом, а также газовый интерконнектор Сербия-Болгария. И мы готовы инвестировать в это дальше", - заявила она.

    Фон дер Ляйен отметила важность реформ в области верховенства права, свободы СМИ и избирательного законодательства, а также призвала Белград к большей согласованности с внешней политикой ЕС, включая санкции против России.

    По ее словам, в рамках нового "плана роста" для Западных Балкан Сербия уже получила свыше 100 миллионов евро инвестиций и сможет воспользоваться преимуществами единого рынка ЕС, включая участие в общей системе закупок газа и присоединение к зоне единого евро-платежа.

    Евросоюз Урсула фон дер Ляйен Сербия Александр Вучич

    Последние новости

    13:10

    Британский эксперт: Шуша умнее некоторых европейских городов

    Инфраструктура
    13:09

    "Азеришыг": В Карабахе все жилые дома полностью обеспечены электроэнергией

    Энергетика
    13:06

    Сийярто: Россия в 2025г поставит в Венгрию 5-5,5 млн тонн нефти

    Другие страны
    13:04

    Президент: Опыт Азербайджана в градостроительстве вызывает интерес международного сообщества

    Инфраструктура
    13:03
    Фото

    Азербайджаноязычные школы Грузии получили новые учебники

    В регионе
    13:02

    Анар Гулиев: В генплане Баку до 2040 года предусмотрено полицентрическое развитие

    Инфраструктура
    13:00

    Ильхам Алиев: Общее планирование Карабаха и Восточного Зангезура завершено

    Инфраструктура
    12:57

    Президент: Работы в Карабахе и Восточном Зангезуре отражают стратегическое видение государства

    Инфраструктура
    12:56

    При пожаре на нефтяном танкере в Индонезии погибли десять человек

    Другие страны
    Лента новостей