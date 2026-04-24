ЕС призвал к деэскалации на Ближнем Востоке, готовится к усилению партнерства с регионом

Председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что война на Ближнем Востоке уже привела к "катастрофическим последствиям" для населения, инфраструктуры и мировой экономики, и призвал к срочной деэскалации и переговорам.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом Кошта сказал в заявлении для прессы, сделанном совместно с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентами Кипра, Ливана и Сирии Никосом Христодулидесом, Джозефом Ауном и Ахмедом аль-Шараа.

Кошта подчеркнул, что безопасность Европы тесно связана с ситуацией в регионе и Брюссель готов поддержать дипломатические усилия для урегулирования конфликта на основе международного права.

Глава Совета ЕС приветствовал продление режима прекращения огня между США и Ираном, а также между Ливаном и Израилем. При этом Кошта отметил необходимость продолжения переговоров для достижения долгосрочного решения. Он также призвал к немедленному открытию Ормузского пролива без ограничений, назвав свободу судоходства "жизненно важной для всего мира".

Говоря о Ливане, он выразил обеспокоенность ситуацией в этой стране и заявил о поддержке шагов властей по ограничению деятельности "Хезболлы", назвав это ключевым элементом стабилизации.

Кошта также отметил важность сотрудничества с региональными партнерами, включая Египет, Иорданию и страны Персидского залива, подчеркнув готовность ЕС участвовать в восстановлении энергетической инфраструктуры и стабилизации глобальных рынков.

В свою очередь, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что продление прекращения огня между США и Ираном, а также между Ливаном и Израилем является важным шагом, но указала на необходимость достижения устойчивого мира.

Она отметила, что любое соглашение должно учитывать вопросы ядерной и ракетной программ Ирана, назвав их ключевым фактором региональной безопасности.

Фон дер Ляйен также указала на углубление сотрудничества ЕС с Сирией, Иорданией и Египтом, включая подготовку новых инвестиционных и политических инициатив.

"Через две недели мы примем у себя первый политический диалог на высоком уровне между Сирией и ЕС, который проложит путь к возможному заключению в будущем соглашения об ассоциации. Мы будем и впредь поддерживать возрождение экономики страны и примирение ее общества", - отметила она.

Отдельно глава ЕК рассказала о планах по расширению партнерства со странами Персидского залива и развитию инфраструктурных проектов. В частности, для диверсификации экспортной инфраструктуры, чтобы не полагаться исключительно на экспорт через Ормузский пролив:

"Сейчас самое время продвигать многообещающие проекты по обеспечению транспортной доступности, такие как IMEC - экономический коридор "Индия-Ближний Восток-Европа".