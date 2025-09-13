ЕС приветствует назначение Карки главой временного правительства Непала

Европейский союз приветствует назначение бывшей главы Верховного суда Непала Сушилы Карки на пост руководителя временного правительства страны.

Как сообщает Report, об этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас написала на своей странице в соцсети Х.

"Приветствую назначение нового премьер-министра временного правительства Непала Сушилы Карки. Будучи давним партнером страны, мы (ЕС - ред.) поддерживаем народ Непала и все усилия по обеспечению демократии, стабильности и примирения", - отметила Каллас.

Напомним, что Сушилу Карки накануне назначили главой временного правительства страны. 73-летняя Карки будет возглавлять правительство до следующих выборов, которые пройдут в будущем году - 5 марта.