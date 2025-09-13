ЕС приветствует назначение Карки главой временного правительства Непала
- 13 сентября, 2025
- 12:16
Европейский союз приветствует назначение бывшей главы Верховного суда Непала Сушилы Карки на пост руководителя временного правительства страны.
Как сообщает Report, об этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас написала на своей странице в соцсети Х.
"Приветствую назначение нового премьер-министра временного правительства Непала Сушилы Карки. Будучи давним партнером страны, мы (ЕС - ред.) поддерживаем народ Непала и все усилия по обеспечению демократии, стабильности и примирения", - отметила Каллас.
Напомним, что Сушилу Карки накануне назначили главой временного правительства страны. 73-летняя Карки будет возглавлять правительство до следующих выборов, которые пройдут в будущем году - 5 марта.
