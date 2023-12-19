О нас

ЕС приостановит торговые пошлины на товары из США

ЕС приостановит торговые пошлины на товары из США Евросоюз приостановит торговые пошлины на ряд товаров из США до конца марта 2025 года.
Другие страны
19 декабря 2023 г. 19:25
ЕС приостановит торговые пошлины на товары из США

Евросоюз приостановит торговые пошлины на ряд товаров из США до конца марта 2025 года.

Как передает Report, об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте сообщества.

ЕС приостановит на 15 месяцев пошлины на мотоциклы, одежду и крепкий алкоголь. США в свою очередь воздержатся от пошлин в размере 25% на сталь и 10% на алюминий из ЕС, введенных в 2018 году занимавшим тогда пост президента Дональдом Трампом.

Агентство Bloomberg сообщило 6 октября, что ЕC и США работают над тем, чтобы подписать временное соглашение по торговле сталью и алюминием для предотвращения роста пошлин на трансатлантическую торговлю. Речь идет о предварительных договоренностях, касающихся решения проблемы избыточных сталеплавильных мощностей, а также выбросов парниковых газов в сталелитейном и алюминиевом секторе.

По информации агентства, сделка также предусматривает новые тарифы на сталь, введение которых должно быть направлено против нерыночных практик таких стран, как КНР, которую западные страны обвиняют в демпинге.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Aİ ABŞ mallarına rüsumları dayandıracaq

Экслюзивные новости

Представитель Генсека ООН: С нетерпением ждем председательства Азербайджана в COP29
ФотоПредставитель Генсека ООН: С нетерпением ждем председательства Азербайджана в COP29
19 декабря 2023 г. 15:33
Ильхам Гасымов: Вскоре ожидаются положительные изменения в деятельности Дворца Гейдара Алиева
Ильхам Гасымов: Вскоре ожидаются положительные изменения в деятельности Дворца Гейдара Алиева
12 декабря 2023 г. 12:30
Эксперт: США вновь активизировали усилия по достижению мира на Южном Кавказе
Эксперт: США вновь активизировали усилия по достижению мира на Южном Кавказе
8 декабря 2023 г. 14:09
В некоторых школах наблюдается частичное снижение посещаемости из-за кори
В некоторых школах наблюдается частичное снижение посещаемости из-за кори
6 декабря 2023 г. 17:37
Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
4 декабря 2023 г. 17:33
Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
4 декабря 2023 г. 15:43
Премьер Пакистана: Поддерживаем Азербайджан по всем происходящим в регионе вопросам
Премьер Пакистана: Поддерживаем Азербайджан по всем происходящим в регионе вопросам
2 декабря 2023 г. 14:34
Посол Италии: Новый визовый центр упростил процесс получения визы для граждан Азербайджана
Посол Италии: Новый визовый центр упростил процесс получения визы для граждан Азербайджана
1 декабря 2023 г. 16:16
Председателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
ФотоПредседателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
30 ноября 2023 г. 15:27
Тибор Аттила Надь: Венгрия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном
Тибор Аттила Надь: Венгрия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном
30 ноября 2023 г. 10:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi