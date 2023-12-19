ЕС приостановит торговые пошлины на товары из США

Евросоюз приостановит торговые пошлины на ряд товаров из США до конца марта 2025 года.

Евросоюз приостановит торговые пошлины на ряд товаров из США до конца марта 2025 года.

Как передает Report, об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте сообщества.

ЕС приостановит на 15 месяцев пошлины на мотоциклы, одежду и крепкий алкоголь. США в свою очередь воздержатся от пошлин в размере 25% на сталь и 10% на алюминий из ЕС, введенных в 2018 году занимавшим тогда пост президента Дональдом Трампом.

Агентство Bloomberg сообщило 6 октября, что ЕC и США работают над тем, чтобы подписать временное соглашение по торговле сталью и алюминием для предотвращения роста пошлин на трансатлантическую торговлю. Речь идет о предварительных договоренностях, касающихся решения проблемы избыточных сталеплавильных мощностей, а также выбросов парниковых газов в сталелитейном и алюминиевом секторе.

По информации агентства, сделка также предусматривает новые тарифы на сталь, введение которых должно быть направлено против нерыночных практик таких стран, как КНР, которую западные страны обвиняют в демпинге.