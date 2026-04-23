В Брюсселе раскрыли ключевые элементы 20-го пакета санкций против РФ

Принятый сегодня Европейским союзом 20-й пакет санкций против России преследует цель усилить давление на Москву и ограничить ее возможности продолжать военные действия против Украины.

Об этом европейское бюро Report сообщает со ссылкой на Европейскую комиссию.

В Брюсселе подчеркнули, что ЕС сохраняет непоколебимую приверженность поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Новый пакет мер, как ожидается, должен подтолкнуть Россию к переговорам на условиях, приемлемых для Киева.

Санкции имеют выраженную направленность на борьбу с обходом ограничений и охватывают энергетический сектор, финансовые услуги, торговлю, а также информационное пространство. Впервые активирован специальный механизм противодействия обходу санкций.

Энергетика и "теневой флот"

В рамках пакета введены ограничения против 36 компаний энергетического сектора России, включая предприятия, задействованные в разведке, добыче, переработке и транспортировке нефти. ЕС также расширил меры против так называемого "теневого флота": в санкционный список включены еще 46 судов, тем самым их общее число достигло 632.

Дополнительно введены ограничения на продажу России танкеров из ЕС, с обязательным включением в контракты условия о недопустимости их использования в интересах Москвы. Под санкции также попали российские порты в Мурманске и Туапсе, а также нефтяной терминал Каримун в Индонезии.

В перспективе планируется запрет на предоставление морских услуг для перевозки российской нефти и нефтепродуктов после согласования с партнерами по G7.

Финансовые ограничения

ЕС расширил запрет на операции с 20 российскими банками, увеличив общее число ограниченных финансовых учреждений до 70. Также введены меры против банков в третьих странах, содействующих обходу санкций.

Впервые введен полный запрет на операции с российскими криптосервисами, включая децентрализованные платформы. Ограничения распространяются и на цифровые финансовые инструменты, включая проект цифрового рубля.

Торговля и военно-промышленный комплекс

Пакет включает новые экспортные ограничения на товары стоимостью более €365 млн, а также импортные запреты на сумму свыше €530 млн. Ограничения направлены на подрыв российского военно-промышленного комплекса.

Под санкции попали 58 компаний и связанных с ними лиц, участвующих в производстве военной продукции, включая беспилотники. В список также включены поставщики из третьих стран, включая Китай, ОАЭ и Казахстан.

Борьба с обходом санкций

ЕС впервые активировал механизм противодействия обходу санкций в отношении Кыргызстана, обвинив ее в систематическом реэкспорте санкционных товаров в Россию.

Всего в новый пакет включены 120 физических и юридических лиц. В их отношении вводится заморозка активов и запрет на предоставление финансовых ресурсов, а для физических лиц - также запрет на въезд.

Дополнительные меры

ЕС усилил меры против распространения российской пропаганды, включая блокировку "зеркальных" сайтов запрещенных медиа. Также введен запрет на финансирование научных и исследовательских проектов в ЕС со стороны российского государства.

Отдельные положения пакета распространяются и на Беларусь, включая меры в сферах торговли, финансов и услуг.

В Еврокомиссии подчеркнули, что санкционное давление будет сохраняться и усиливаться до прекращения боевых действий и достижения политического урегулирования российско-украинского конфликта.