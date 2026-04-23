    В Брюсселе раскрыли ключевые элементы 20-го пакета санкций против РФ

    23 апреля, 2026
    • 17:47
    В Брюсселе раскрыли ключевые элементы 20-го пакета санкций против РФ

    Принятый сегодня Европейским союзом 20-й пакет санкций против России преследует цель усилить давление на Москву и ограничить ее возможности продолжать военные действия против Украины.

    Об этом европейское бюро Report сообщает со ссылкой на Европейскую комиссию.

    В Брюсселе подчеркнули, что ЕС сохраняет непоколебимую приверженность поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Новый пакет мер, как ожидается, должен подтолкнуть Россию к переговорам на условиях, приемлемых для Киева.

    Санкции имеют выраженную направленность на борьбу с обходом ограничений и охватывают энергетический сектор, финансовые услуги, торговлю, а также информационное пространство. Впервые активирован специальный механизм противодействия обходу санкций.

    Энергетика и "теневой флот"

    В рамках пакета введены ограничения против 36 компаний энергетического сектора России, включая предприятия, задействованные в разведке, добыче, переработке и транспортировке нефти. ЕС также расширил меры против так называемого "теневого флота": в санкционный список включены еще 46 судов, тем самым их общее число достигло 632.

    Дополнительно введены ограничения на продажу России танкеров из ЕС, с обязательным включением в контракты условия о недопустимости их использования в интересах Москвы. Под санкции также попали российские порты в Мурманске и Туапсе, а также нефтяной терминал Каримун в Индонезии.

    В перспективе планируется запрет на предоставление морских услуг для перевозки российской нефти и нефтепродуктов после согласования с партнерами по G7.

    Финансовые ограничения

    ЕС расширил запрет на операции с 20 российскими банками, увеличив общее число ограниченных финансовых учреждений до 70. Также введены меры против банков в третьих странах, содействующих обходу санкций.

    Впервые введен полный запрет на операции с российскими криптосервисами, включая децентрализованные платформы. Ограничения распространяются и на цифровые финансовые инструменты, включая проект цифрового рубля.

    Торговля и военно-промышленный комплекс

    Пакет включает новые экспортные ограничения на товары стоимостью более €365 млн, а также импортные запреты на сумму свыше €530 млн. Ограничения направлены на подрыв российского военно-промышленного комплекса.

    Под санкции попали 58 компаний и связанных с ними лиц, участвующих в производстве военной продукции, включая беспилотники. В список также включены поставщики из третьих стран, включая Китай, ОАЭ и Казахстан.

    Борьба с обходом санкций

    ЕС впервые активировал механизм противодействия обходу санкций в отношении Кыргызстана, обвинив ее в систематическом реэкспорте санкционных товаров в Россию.

    Всего в новый пакет включены 120 физических и юридических лиц. В их отношении вводится заморозка активов и запрет на предоставление финансовых ресурсов, а для физических лиц - также запрет на въезд.

    Дополнительные меры

    ЕС усилил меры против распространения российской пропаганды, включая блокировку "зеркальных" сайтов запрещенных медиа. Также введен запрет на финансирование научных и исследовательских проектов в ЕС со стороны российского государства.

    Отдельные положения пакета распространяются и на Беларусь, включая меры в сферах торговли, финансов и услуг.

    В Еврокомиссии подчеркнули, что санкционное давление будет сохраняться и усиливаться до прекращения боевых действий и достижения политического урегулирования российско-украинского конфликта.

    Пакет санкций против России Европейский союз (ЕС) Большая семерка (G7) Беспилотный летательный аппарат (БПЛА)
    Rusiyaya qarşı 20-ci sanksiyalar paketinin əsas bəndləri açıqlanıb
    Brussels unveils key elements of EU's 20th sanctions package on Russia

    Последние новости

    21:17

    В Нахчыване капитально отремонтируют дороги общей протяженностью более 94 км

    Инфраструктура
    21:08

    МИД Турции: Мир на Южном Кавказе — ответ попыткам разжигания вражды

    В регионе
    20:53

    ЕС и США договорились сотрудничать по критически важным минералам

    Другие страны
    20:48

    Азербайджан и Люксембург провели межмидовские политконсультации

    Внешняя политика
    20:44

    БИГ призвала мировое сообщество дать объективную оценку политике нетерпимости Армении

    Внешняя политика
    20:30

    В Ханкенди запускают городские автобусные маршруты

    Инфраструктура
    20:24

    Греция и Азербайджан обсудили сотрудничество в сфере образования

    Внешняя политика
    20:09

    ЕС не видит условий для возможного смягчения санкций против Ирана

    Другие страны
    20:07

    CNN: Трамп направляет Уиткоффа и Кушнера на переговоры с Ираном в Пакистан

    Другие страны
    Лента новостей