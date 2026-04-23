Rusiyaya qarşı 20-ci sanksiyalar paketinin əsas bəndləri açıqlanıb
- 23 aprel, 2026
- 17:48
Avropa İttifaqı (Aİ) tərəfindən bu gün qəbul edilən Rusiyaya qarşı 20-ci sanksiyalar paketi Moskvaya təzyiqi artırmaq və onun Ukraynaya qarşı hərbi əməliyyatları davam etdirmək imkanlarını məhdudlaşdırmaq məqsədi daşıyır.
Bu barədə "Report"un yerli bürosu Avropa Komissiyasına istinadən xəbər verir.
Brüsseldə bildirilib ki, Aİ Ukraynanın suverenliyi və ərazi bütövlüyünün dəstəklənməsinə sarsılmaz sadiqliyini qoruyur. Gözlənildiyi kimi, yeni tədbirlər paketi Rusiyanı Kiyev üçün məqbul şərtlərlə danışıqlara sövq etməlidir.
Sanksiyalar məhdudiyyətlərdən yayınmaya qarşı mübarizəyə aydın şəkildə istiqamətlənib və enerji sektorunu, maliyyə xidmətlərini, ticarəti, eləcə də informasiya məkanını əhatə edir. İlk dəfə olaraq sanksiyalardan yayınmağa qarşı xüsusi mübarizə mexanizmi aktivləşdirilib.
Energetika və "kölgə donanması"
Paket çərçivəsində Rusiyanın enerji sektorunun 36 şirkətinə, o cümlədən neftin kəşfiyyatı, hasilatı, emalı və nəqlində iştirak edən müəssisələrə qarşı məhdudiyyətlər tətbiq edilib. Aİ həmçinin "kölgə donanması" adlandırılan donanmaya qarşı tədbirləri genişləndirib: sanksiya siyahısına daha 46 gəmi daxil edilib, bununla da onların ümumi sayı 632-yə çatıb.
Əlavə olaraq, Aİ-dən Rusiyaya tanker satışına məhdudiyyətlər tətbiq edilib və müqavilələrə onların Moskvanın maraqları naminə istifadəsinin yolverilməzliyini nəzərdə tutan şərtin daxil edilməsi məcburi edilib. Murmansk və Tuapsedəki Rusiya limanları, eləcə də İndoneziyadakı Karimun neft terminalı da sanksiyalara məruz qalıb.
Perspektivdə G7 tərəfdaşları ilə razılaşdırıldıqdan sonra Rusiya nefti və neft məhsullarının daşınması üçün dəniz xidmətlərinin göstərilməsinə qadağa qoyulması planlaşdırılır.
Maliyyə məhdudiyyətləri
Aİ 20 Rusiya bankı ilə əməliyyatlara qadağanı genişləndirərək, məhdudlaşdırılmış maliyyə müəssisələrinin ümumi sayını 70-ə çatdırıb. Həmçinin, sanksiyalardan yan keçməyə kömək edən üçüncü ölkələrdəki banklara qarşı tədbirlər tətbiq edilib.
İlk dəfə olaraq mərkəzləşdirilməmiş platformalar da daxil olmaqla, Rusiya kripto-xidmətləri ilə əməliyyatlara tam qadağa tətbiq edilib. Məhdudiyyətlər rəqəmsal rubl layihəsi də daxil olmaqla, rəqəmsal maliyyə alətlərinə də şamil edilir.
Ticarət və hərbi-sənaye kompleksi
Paketə dəyəri 365 milyon avrodan çox olan mallara yeni ixrac məhdudiyyətləri, eləcə də 530 milyon avrodan çox məbləğdə idxal qadağaları daxildir. Məhdudiyyətlər Rusiya hərbi-sənaye kompleksini sarsıtmağa yönəlib.
Hərbi məhsulların, o cümlədən dronların istehsalında iştirak edən 58 şirkət və onlarla əlaqəli şəxs sanksiyalara məruz qalıb. Siyahıya həmçinin Çin, BƏƏ və Qazaxıstan da daxil olmaqla, üçüncü ölkələrdən olan təchizatçılar daxil edilib.
Sanksiyalardan yayınmaya qarşı mübarizə
Aİ ilk dəfə olaraq Qırğızıstana qarşı sanksiyalardan yayınmaya qarşı mübarizə mexanizmini işə salaraq, onu sanksiya tətbiq edilmiş malların Rusiyaya sistemli şəkildə təkrar ixracında ittiham edib.
Ümumilikdə yeni paketə 120 fiziki və hüquqi şəxs daxil edilib. Onlara qarşı aktivlərin dondurulması və maliyyə resurslarının təqdim edilməsinə qadağa, fiziki şəxslər üçün isə həmçinin ölkəyə giriş qadağası tətbiq edilir.
Əlavə tədbirlər
Aİ, qadağan olunmuş medianın "güzgü" saytlarının bloklanması da daxil olmaqla, Rusiya təbliğatının yayılmasına qarşı tədbirləri gücləndirib. Həmçinin, Rusiya dövləti tərəfindən Aİ-dəki elmi və tədqiqat layihələrinin maliyyələşdirilməsinə qadağa tətbiq edilib.
Paketin ayrı-ayrı əsasnamələri, ticarət, maliyyə və xidmətlər sahələrindəki tədbirlər də daxil olmaqla, Belarusa da şamil edilir.
Avropa Komissiyası vurğulayıb ki, sanksiya təzyiqi hərbi əməliyyatlar dayandırılana, eləcə də Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin siyasi həlli əldə olunana qədər qorunub saxlanılacaq və gücləndiriləcək.