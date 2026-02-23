Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией WUF13 Великое возвращение в Карабах
    ЕС выделил Украине €2,8 млрд на энергопоставки

    Другие страны
    • 23 февраля, 2026
    • 12:31
    ЕС выделил Украине €2,8 млрд на энергопоставки

    Евросоюз поставил Украине 11 тыс. генераторов и выделил €2,8 млрд на поставки энергии и топлива.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила еврокомиссар по управлению кризисами Аджа Лябиб по прибытии на встречу глав МИД ЕС.

    "ЕС предоставил Украине 11 тыс. генераторов, €1,8 млрд для поддержки энергетической сектора Украины и €1млрд на поставки газа", - заявила она.

    Украина Европейский союз электрогенераторы энергетический сектор российско-украинская война Аджа Лябиб
    Aİ Ukraynaya enerji tədarükü üçün 2,8 milyard avro ayırıb
    EU supplies €2.8B to Ukraine for energy deliveries

    Лента новостей