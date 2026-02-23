ЕС выделил Украине €2,8 млрд на энергопоставки
Другие страны
- 23 февраля, 2026
- 12:31
Евросоюз поставил Украине 11 тыс. генераторов и выделил €2,8 млрд на поставки энергии и топлива.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила еврокомиссар по управлению кризисами Аджа Лябиб по прибытии на встречу глав МИД ЕС.
"ЕС предоставил Украине 11 тыс. генераторов, €1,8 млрд для поддержки энергетической сектора Украины и €1млрд на поставки газа", - заявила она.
