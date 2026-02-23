ЕС выделил Украине €2,8 млрд на энергопоставки

Евросоюз поставил Украине 11 тыс. генераторов и выделил €2,8 млрд на поставки энергии и топлива.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила еврокомиссар по управлению кризисами Аджа Лябиб по прибытии на встречу глав МИД ЕС.

"ЕС предоставил Украине 11 тыс. генераторов, €1,8 млрд для поддержки энергетической сектора Украины и €1млрд на поставки газа", - заявила она.