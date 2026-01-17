ЕС подпишет в Парагвае соглашение с MERCOSUR

ЕС сегодня в Асунсьоне (Парагвай) подпишут соглашение о свободной торговле с общим рынком стран Южной Америки MERCOSUR.

Как сообщает Report, в церемонии подписания примут участие председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта.

От имени ЕС документ подпишет европейский комиссар по торговле Марош Шефчович.

"Подписание завершает 25-летнюю историю переговоров между ЕС и MERCOSUR, официально создавая одну из крупнейших в мире зон свободной торговли, охватывающую более 700 млн человек", - отметили Еврокомиссии.

Отметим, что торговое соглашение с MERCOSUR позволит 60 000 европейских экспортеров, половина из которых малые и средние предприятия, сэкономить около 4 млрд евро в год на экспортных пошлинах и воспользоваться упрощенными таможенными процедурами. Ожидается, что к 2040 году экспорт ЕС в MERCOSUR вырастет почти на 50 млрд евро, а обратный рост составит около 9 млрд.

Парагвай в настоящее время председательствует в MERCOSUR. Участниками блока также являются Аргентина, Бразилия и Уругвай.