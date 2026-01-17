Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    ЕС подпишет в Парагвае соглашение с MERCOSUR

    Другие страны
    • 17 января, 2026
    • 09:17
    ЕС подпишет в Парагвае соглашение с MERCOSUR

    ЕС сегодня в Асунсьоне (Парагвай) подпишут соглашение о свободной торговле с общим рынком стран Южной Америки MERCOSUR.

    Как сообщает Report, в церемонии подписания примут участие председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта.

    От имени ЕС документ подпишет европейский комиссар по торговле Марош Шефчович.

    "Подписание завершает 25-летнюю историю переговоров между ЕС и MERCOSUR, официально создавая одну из крупнейших в мире зон свободной торговли, охватывающую более 700 млн человек", - отметили Еврокомиссии.

    Отметим, что торговое соглашение с MERCOSUR позволит 60 000 европейских экспортеров, половина из которых малые и средние предприятия, сэкономить около 4 млрд евро в год на экспортных пошлинах и воспользоваться упрощенными таможенными процедурами. Ожидается, что к 2040 году экспорт ЕС в MERCOSUR вырастет почти на 50 млрд евро, а обратный рост составит около 9 млрд.

    Парагвай в настоящее время председательствует в MERCOSUR. Участниками блока также являются Аргентина, Бразилия и Уругвай.

