İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Avropa İttifaqı Paraqvayda MERCOSUR ilə saziş imzalayacaq

    Digər ölkələr
    • 17 yanvar, 2026
    • 09:49
    Avropa İttifaqı Paraqvayda MERCOSUR ilə saziş imzalayacaq

    Avropa İttifaqı (Aİ) bu gün Asunsyonda (Paraqvay) Cənubi Amerika ölkələrinin ümumi bazarı MERCOSUR ilə azad ticarət sazişi imzalayacaq.

    "Report"un məlumatına görə, imzalanma mərasimində Avropa Komissiyasının sədri Ursula fon der Lyayen və Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Antonio Koşta iştirak edəcəklər.

    Aİ adından sənədi Avropanın ticarət üzrə komissarı Maroş Şefçoviç imzalayacaq.

    "İmzalanma Aİ və MERCOSUR arasında 25 illik danışıqlar tarixini tamamlayır və rəsmi olaraq dünyada ən böyük azad ticarət zonalarından birini yaradır, bu zona 700 milyondan çox insanı əhatə edir", - Avropa Komissiyasından vurğulanıb.

    Qeyd edək ki, MERCOSUR ilə ticarət sazişi 60 min Avropa ixracatçısına ixrac rüsumlarında ildə təxminən 4 milyard avro qənaət etməyə və sadələşdirilmiş gömrük prosedurlarından istifadəyə imkan verəcək. 2040-cı ilə qədər Aİ-nin MERCOSUR-a ixracının təxminən 50 milyard avro, əks istiqamətdə artımın isə təxminən 9 milyard təşkil edəcəyi gözlənilir.

    Xatırladaq ki, Paraqvay hazırda MERCOSUR-a sədrlik edir. Blokun iştirakçıları həmçinin Argentina, Braziliya və Uruqvaydır.

    Avropa İttifaqı MERCOSUR Paraqvay Avropa Komissiyası Ursula fon der Lyayen
    ЕС подпишет в Парагвае соглашение с MERCOSUR

    Son xəbərlər

    10:12

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (17.01.2026)

    Maliyyə
    10:07

    Delsi Rodriqes Venesuela hökumətində kadr dəyişiklikləri edib

    Digər ölkələr
    09:54

    "Kəpəz" və "Karvan-Yevlax" yoxlama oyununda üz-üzə gələcək

    Futbol
    09:49

    Avropa İttifaqı Paraqvayda MERCOSUR ilə saziş imzalayacaq

    Digər ölkələr
    09:25

    DYP qeyri-sabit hava şəraiti ilə bağlı sürücülərə müraciət edib

    Daxili siyasət
    09:19

    Biləsuvarın bəzi ərazilərində işıq olmayacaq

    Energetika
    09:13

    Azərbaycan Basketbol Liqasında bu gün XIII turun daha 3 oyunu keçiriləcək

    Komanda
    08:50

    Çexiyadakı sonuncu kömür mədəni bu ayın sonunda bağlanacaq

    Energetika
    08:32

    Nvidia "H200" çip komponentləri təchizatçıları istehsalı dayandırıblar

    İKT
    Bütün Xəbər Lenti