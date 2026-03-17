ЕС окажет поддержку в восстановлении нефтепровода "Дружба"
    ЕС окажет поддержку в восстановлении нефтепровода "Дружба"

    Другие страны
    • 17 марта, 2026
    • 15:05
    ЕС окажет поддержку в восстановлении нефтепровода Дружба

    Украина приняла предложение ЕС по технической и финансовой помощи для восстановления работы нефтепровода "Дружба", поврежденного в результате российской атаки 27 января.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом говорится в совместном заявлении президента Совета ЕС Антониу Кошты и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

    В заявлении говорится, что повреждение нефтепровода привело к прекращению поставок сырой нефти в Венгрию и Словакию, после чего главы ЕК и Совета ЕС провели интенсивные переговоры с государствами-членами и Украиной на всех уровнях с целью возобновления поставок.

    "Европейские эксперты готовы приступить к работе немедленно. Приоритетом является обеспечение энергетической безопасности для всех граждан Европы, поэтому будет продолжена работа с заинтересованными сторонами над поиском альтернативных маршрутов для транзита нероссийской нефти в страны Центральной и Восточной Европы", - отмечается в заявлении.

    Антониу Кошта Урсула фон дер Ляйен Повреждение нефтепровода Дружба Техническая и финансовая поддержка ЕС
    Aİ "Drujba" neft kəmərinin bərpasına dəstək göstərəcək
    Последние новости

    15:21

    Корея поблагодарила Азербайджан за помощь в эвакуации граждан из Ирана

    Внешняя политика
    15:17

    Багдад обсуждает с Тегераном возможность прохода иракских судов через Ормузский пролив

    Другие страны
    15:15

    ЦАХАЛ раскрыл подробности операции по ликвидации Али Лариджани - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    15:12

    Молдова вручила послу РФ ноту протеста из-за удара по Днестровской ГЭС

    Другие страны
    15:11

    Шариф и Токаев обсудили в телефонном разговоре ситуацию на Ближнем Востоке

    Другие страны
    15:09

    Посол Ирана в Москве опроверг пребывание Моджтабы Хаменеи в РФ на лечении

    В регионе
    15:05

    Другие страны
    15:02

    В Джалилабаде состоялся Аграрный бизнес-фестиваль

    АПК
    15:01

    Мамытканов: Отношения Азербайджана и Кыргызстана в энергетике выходят на новый уровень

    Энергетика
    Лента новостей