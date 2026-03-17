ЕС окажет поддержку в восстановлении нефтепровода "Дружба"

Украина приняла предложение ЕС по технической и финансовой помощи для восстановления работы нефтепровода "Дружба", поврежденного в результате российской атаки 27 января.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом говорится в совместном заявлении президента Совета ЕС Антониу Кошты и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

В заявлении говорится, что повреждение нефтепровода привело к прекращению поставок сырой нефти в Венгрию и Словакию, после чего главы ЕК и Совета ЕС провели интенсивные переговоры с государствами-членами и Украиной на всех уровнях с целью возобновления поставок.

"Европейские эксперты готовы приступить к работе немедленно. Приоритетом является обеспечение энергетической безопасности для всех граждан Европы, поэтому будет продолжена работа с заинтересованными сторонами над поиском альтернативных маршрутов для транзита нероссийской нефти в страны Центральной и Восточной Европы", - отмечается в заявлении.