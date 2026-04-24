ЕС не видит условий для возможного смягчения санкций против Ирана

    Предложение канцлера Германии Фридриха Мерца допустить поэтапное смягчение санкций против Ирана в случае достижения всеобъемлющего соглашения встретило сдержанную реакцию лидеров ЕС, которые считают такие шаги преждевременными.

    Как сообщает европейское бюро Report, на национальном брифинге по итогам саммита лидеров ЕС в Никосии, Мерц заявил, что можно рассмотреть ослабление ограничений как часть дипломатического процесса, если Тегеран пойдет на уступки, включая деэскалацию и гарантии безопасности в регионе.

    "Если будет достигнута всеобъемлющая договоренность, мы готовы поэтапно ослаблять санкции", - сказал он.

    Правда, при этом он подчеркнул, что такой момент еще не наступил. Канцлер увязал возможное смягчение санкций против Ирана с выполнением трех ключевых условий: обеспечением свободы судоходства в Ормузском проливе, полным и окончательным прекращением иранской ядерной программы, а также прекращением угроз в адрес Израиля и соседних стран.

    Однако в Брюсселе дали понять, что иранский режим вряд ли может в обозримом будущем рассчитывать на это.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на итоговой пресс-конференции саммита в Никосии подчеркнула, что говорить о смягчении санкций рано, учитывая поведение Тегерана.

    "Слишком рано говорить о каком-либо смягчении санкций… Мы не можем игнорировать характер режима и насилие против собственного народа", - заявила она.

    Она добавила, что ключевыми остаются вопросы ядерной программы, баллистических ракет и поддержки прокси-групп.

    Председатель Евросовета Антониу Кошта также связал возможное снятие санкций с жесткими условиями.

    "Смягчение санкций должно зависеть от деэскалации и изменений во внутренней репрессивной политике", - сказал он.

    По его словам, ЕС "выступает единым фронтом" и не готов ослаблять давление без реальных шагов со стороны Ирана.

    Урсула фон дер Ляйен Ормузский пролив Фридрих Мерц Иран Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана
