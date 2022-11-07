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ЕС намерен принять решение по выделению средств для Венгрии 22 ноября

ЕС намерен принять решение по выделению средств для Венгрии 22 ноября Европейская комиссия намерена 22 ноября принять окончательное решение о выделении средств Венгрии на восстановление после пандемии.
Другие страны
7 ноября 2022 г. 17:44
ЕС намерен принять решение по выделению средств для Венгрии 22 ноября

Европейская комиссия намерена 22 ноября принять окончательное решение о выделении средств Венгрии на восстановление после пандемии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных официальных лиц в ЕС.

Еврокомиссия 18 сентября официально предложила заморозить выплаты Венгрии в размере €7,5 млрд, причиной этого решения названы недостаточные усилия страны по борьбе с коррупцией.

"Комиссия работает над оценкой прогресса Венгрии по 17 законодательным актам, которые правительство [премьер-министра Виктора] Орбана обещало принять для снижения уровня коррупции", - пишет агентство.

Как отмечает агентство, на данный момент неясно, какое решение примет Еврокомиссия и как поступит Будапешт, если не получит средства

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