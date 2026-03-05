ЕС и страны Персидского залива договорились объединить усилия по Ирану

Главы МИД стран Персидского залива и Евросоюза договорились о совместных дипломатических усилиях для противодействия Ирану и обеспечения долгосрочной стабильности в регионе.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом говорится в Совместном заявлении министров по поводу последних событий на Ближнем Востоке по итогам сегодняшнего экстренного заседания в видеоформате.

"Стороны направят свои усилия на то, что Иран воздерживался от дестабилизирующей деятельности в регионе и Европе, и в конечном счете позволил иранскому народу определить свое будущее"- указано в документе.

Министры решительно осудили неоправданные нападения Ирана на территории стран региона, что угрожает мировой экономике и глобальной безопасности, призвав Тегеран немедленно прекратить эти атаки, при этом оставив за собой право на индивидуальную и коллективную защиту от них в соответствии со статьей 51 Устава ООН.

В заявлении отмечается, что стороны неоднократно "призывали Иран ограничить свою ядерную и баллистическую программы, воздерживаться от дестабилизирующих действий в регионе и Европе и прекратить насилие в отношении собственного народа".

Стороны обсудили серьезный ущерб, нанесенный недавними неизбирательными ударами Ирана по гражданской инфраструктуре, включая нефтяные объекты и жилые районы в странах залива. Они подчеркнули приверженность диалогу и дипломатии как средствам урегулирования кризиса.

Со стороны GCC встречу возглавил Абдуллатиф бин Рашид Аль-Зайани, министр иностранных дел Бахрейна, председательствующего в организации, с европейской – верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас и вице-президент ЕК Дубравка Шуица.