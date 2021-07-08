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ЕС и Швейцария объявили о взаимном признании своих сертификатов вакцинации

ЕС и Швейцария объявили о взаимном признании своих сертификатов вакцинации Евросоюз и Швейцария объявили в среду о взаимном признании цифровых сертификатов вакцинации друг друга
Другие страны
8 июля 2021 г. 14:38
ЕС и Швейцария объявили о взаимном признании своих сертификатов вакцинации

Европейский союз и Швейцария объявили сегодня о взаимном признании цифровых сертификатов вакцинации друг друга.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд.

"Евросоюз и Швейцария договорились об эквивалентности своих цифровых ковид-сертификатов. Швейцария стала первой страной, не входящей в ЕС и европейскую экономическую зону, которая признала зеленый цифровой пропуск Евросоюза. С завтрашнего дня (9 июля) выданные в Швейцарии сертификаты будут действительны на территории ЕС, а выходцы из ЕС смогут пользоваться своими документами в Швейцарии", - заявил он.

Европейские зеленые цифровые пропуска включают информацию о вакцинации, случаях перенесенного заболевания COVID-19 или ПЦР теста, сделанного не в течение последних 72 часов. Обладатели этого документа не должны соблюдать карантин при пересечении внутренних границ ЕС.

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